«Εμπιστεύομαι τον πρόεδρο, αλλά πρέπει να γίνει κοινή συνείδηση και όπως η αυτόνομη πορεία ήταν μια απόφαση συνεδρίου, έτσι πρέπει να είναι και η προσέγγισή μας για τη νέα κατεύθυνση. Τα στελέχη μας να έχουν αυτή τη νέα συνείδηση και την ενσυναίσθηση ότι από εδώ και πέρα για να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο θέμα πρέπει να είναι καθαρό ότι δεν συζητάει να συγκυβερνήσει με τη ΝΔ», ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Ο ίδιος, μιλώντας την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στο ραδιόφωνο «Παραπολιτικά 90.1», τόνισε ότι «χρειαζόμαστε ένα συνέδριο μεγάλο, ανοιχτό, πολιτικό το οποίο θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες έκρηξης. Να βάλουμε ωραία θέματα και κρίσιμα διλήμματα».

«Λείπει ένα πολύ μεγάλο συνέδριο (…) για να έχουμε ψηφοφορίες, να έχουμε διαδικασίες ώσμωσης που θα μας καταστήσουν δυνατούς και να ομογενοποιήσουνε το αφήγημα. Χρειάζεται το “ενώνουμε δυνάμεις στην πράξη” στην κοινωνία με τα κινήματα, με τους ανθρώπους που είναι έξω και παλεύουν και το αυτοδιοικητικό κίνημα. Και τρίτον, έχει γίνει πολύ δουλειά αλλά χρειάζεται ένα πρόγραμμα που να έχει τρεις -τέσσερες βασικές κεντρικές αιχμές. Να επιλέξουμε τρία τέσσερα θέματα σκληρά στα οποία να τοποθετηθούμε και αυτό θα πάει σε όλη την Ελλάδα, με αιχμές και με διάθεση σύγκρουσης με τη συντηρητική παράταξη».

Αναφορικά με τις επιπτώσεις που θα έχει στο ΠΑΣΟΚ ένα πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Αν στο ΠΑΣΟΚ δουλέψουμε μεθοδικά, πολιτικά και με διάθεση για μεγάλες αλλαγές και τομές μπορούμε να τα καταφέρουμε ενώνοντας δυνάμεις με την κοινωνία».

«Έχοντας καθαρές θέσεις, προτάσεις και απόψεις και ένα αξιακό πλαίσιο μπορεί να υπάρχει διάλογος για να βλέπουμε, σε συγκεκριμένα θέματα που θέλουμε να δημιουργηθούνε μέτωπα, συγκλίσεις και να διερευνούμε δυνατότητες να κάνουμε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Νομίζω όλοι συμφωνούνε με αυτά αλλά πρέπει να τα κάνουμε πράξη», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, ερωτηθείς για τα έργα στην πόλη, ο Χάρης Δούκας, υπογράμμισε: «Η αναστροφή της Αμαλίας τελειώνει το αμέσως επόμενο διάστημα, σε δύο -τρεις εβδομάδες από σήμερα. Η Όλγας κατά 90% είναι ολοκληρωμένο το έργο όμως υπάρχει ένα θέμα με τους νέους στύλους του τραμ. Μίλησα με τον υπεύθυνο της ανάπλασης και μου είπε ότι είναι θα κλείσει κάποια στιγμή το τραμ για να μπουν οι νέοι στύλοι και στη συνέχεια θα ολοκληρωθεί το έργο. Μου είπε ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα πρέπει αναγκαστικά να το έχει παραδώσει».