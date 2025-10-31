Προκλητική φέρεται να εμφανίστηκε στην απολογία της η γυναίκα που βίασε 11χρονο αγοράκι, υποστηρίζοντας ότι το κακοποιήσε σεξουαλικά, επειδή εκείνο το ζήτησε.

Η 27χρονη γυναίκα έχει κριθεί προσωρινά κρατούμενη και έχει ομολήσει τις πράξεις της, αναφέροντας «έκανα μερικά λάθη».

Η εκπομπή «Αποκαλύψεις» αναπαρήγαγε μέρος της απολογίας της, κατά την οποία ισχυρίζεται ότι όλα έγιναν, γιατί την πίεσε το μικρό παιδί.

Ακολουθεί η απολογία:

«Αποδέχομαι τις κατηγορίες. Διατηρούσα σχέσεις με τον κουνιάδο της μητέρας του 11χρονου, ο οποίος ήταν στη φυλακή. Η… με γνώριζε εδώ και ενάμιση χρόνο και μου ζήτησε να της κρατάω τα παιδιά, γιατί εργαζόταν κάποιος φορές. Ο μικρός με ρωτούσε αν μπορούσε να πιάσει μέρη του σώματός μου. Στην αρχή του είπα όχι, γιατί θα γινόμουν θεία του, αλλά μετά τον άφησα.

»Μία μέρα πήγαμε να πάρουμε ψωμί και μου ζήτησε να προβώ σε μια συγκεκριμένη πράξη. Στην αρχή του είπα όχι και μετά μου είπε ότι αν δεν κάνω αυτό το πράγμα, θα πει στη μαμά του ότι πιάνει μέρη του σώματός μου, πιάνει τα στήθη και τα οπίσθια. Έτσι, το έκανα για πρώτη φορά στο ασανσέρ. Αυτό έγινε περίπου πριν ένα μήνα.

»Μετά από αυτό, το επόμενο περιστατικό έγινε στο μπάνιο. Ήμουν στη τουαλέτα, μπήκε ο 11χρονος από την άλλη πόρτα και μου είπε ότι ερχόταν σε διέγερση. Έβγαλε τα ρούχα και έκανα αυτό που ζήτησε. Μου είχε πει ότι το είχε κάνει με την κοπέλα του, όταν ήταν πιο μικρός. Δε θεωρούσα ότι είχαμε ερωτική σχέση με τον μικρό, το έκανα επειδή μού το ζητούσε. Φοβόμουν μήπως το πει στη μαμά του και φάω ξύλο.

Το χρονικό

Στις 27 Οκτωβρίου η μητέρα του παιδιού μιλώντας στη τηλεόραση, παρουσία του δικηγόρου της, ανέφερε ότι γνώριζε την 27χρονη για περίπου δύο χρόνια.

«Εμπιστεύτηκα μια κοπέλα που ήξερα δύο χρόνια. Είχε εξομολογηθεί πολλά πράγματα από το οικογενειακό της περιβάλλον, πολύ άσχημα πράγματα. Κακοποίηση από τον πατέρα της, αλλά και τον παππού της που έβαζε πορνό μπροστά της και αυνανιζόταν. Η ίδια τα έχει πει», είχε πει.

Έτσι, όταν πριν λίγο καιρό η 27χρονη αντιμετώπισε οικονομικές δυσκολίες, η γυναίκα που είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών αποφάσισε να τη φιλοξενήσει στο σπίτι της.

«Έδειχνε πολύ αγάπη στα παιδιά μου, όχι κάτι παράξενο… Της ψώνισα τα πάντα, την έβαλα στο σπίτι μου», είχε πει, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια την έπιασε να ασελγεί στο παιδί της.