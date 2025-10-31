Ένας από τους πιο γνωστούς τηλεοπτικούς σεφ, για περισσότερες από δύο δεκαετίες, συνελήφθη για χρέη προς το Δημόσιο και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας για την εκτέλεση της ποινής του.

Πιο αναλυτικά, ο 58χρονος πολυβραβευμένος τηλεοπτικός σεφ, τα χρόνια του μνημονίου, δεν απέδωσε ΦΠΑ ύψους πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα την καταδίκη του.

Τα τελευταία χρόνια είχε καταφέρει να γλιτώσει την εκτέλεση της σε βάρος του ποινής, αλλά φαίνεται πως ο χρόνος έληξε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να κινδυνεύει ακόμη και με φυλάκιση.