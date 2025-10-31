Τρομακτική επίθεση με τσεκούρι δέχτηκε μια μητέρα στη Λάρισα, όταν άνδρας μπήκε μέσα στο σπίτι της για να τη σκοτώσει, μπροστά στα δύο ανήλικα παιδιά της.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη, όταν ένας άνδρας μπήκε κρυφά στο σπίτι του ξαδέρφου του, στον οποίο φέρεται να χρωστούσε χρήματα.

Εκεί περίμενε τη γυναίκα του άνδρα να γυρίσει, καθώς ήξερε ότι ο σύζυγός της απουσίαζε και μόλις την αντίκρισε μαζί με τα δύο παιδιά της όρμησε πάνω της, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Η γυναίκα έντρομη βγήκε στο δρόμο ζητώντας βοήθεια, με τον άνδρα να την κυνηγάει κραδαίνοντας το τσεκούρι.

Τελικά, εξαφανίστηκε και συνελήφθη σήμερα μετά από αναζήτηση των αρχών.

Η γυναίκα σε δηλώσεις που έκανε υποστήριξε ότι «είναι πρώτος ξάδερφος του άντρα μου. Χρωστούσε χρήματα στον σύζυγό μου, μαθεύτηκε στην οικογένεια αυτό και ήρθε να με σκοτώσει με ένα τσεκούρι».

Επίσης, ο σύζυγός της σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε ότι ο ξάδερφός του, τού χρωστούσε λεφτά και βγήκε εκτός εαυτού όταν αυτό μαθεύτηκε εντός της οικογένειας.

«Με πήρε τηλέφωνο να με συναντήσει… Είπα ότι είμαι στην Αθήνα και πήγε να βρει τη γυναίκα μου», είπε χαρακτηριστικά.