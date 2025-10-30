Ο Λάκης Λαζόπουλος επέστρεψε για δεύτερη σεζόν με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου.

Ένα από τα πρόσωπα που σχολίασε ήταν ο Γιώργος Λιάγκας, παρουσιάζοντας δύο βίντεο από την εκπομπή του «Το Πρωινό» που αφορούσαν όσα είχε πει για τη Δέσποινα Βανδή και τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«Υπάρχουν κάποιοι παρουσιαστές που ξέρουν την ελληνική γλώσσα και ζυγίζουν τις λέξεις τους. Ξέρουν ποια λέξη είναι βαριά και ποια λέξη είναι ελαφριά. Για να καταλάβω δηλαδή, η λέξη βλαξ είναι πιο ελαφριά λέξη από τη λέξη ανόητος; Εσύ νομίζεις ότι είσαι έξυπνος, αλλά είσαι πονηρός και μπερδεύεσαι. Το κάτω σκαλοπάτι του πονηρού, είναι η κουτοπονηριά. Το πάνω σκαλοπάτι του πονηρού είναι η κακιά. Εκεί κινείσαι, σε αυτά τα τρία σκαλοπάτια», σχολίασε ο Λάκης Λαζόπουλος για τον Γιώργο Λιάγκα.