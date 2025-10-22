O Γιώργος Λιάγκας είπε να δοκιμάσει ένα μπρα ντε φερ με τον πρωταθλητή Γιώργο Αθανασιάδη, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να στραμπουλίξει το δάχτυλό του.

Ο παρουσιαστής υποδέχτηκε στην εκπομπή του «Το Πρωινό» τον 27χρονο πυροσβέστη και πρωταθλητή μπρα ντε φερ, ο οποίος μάλιστα είναι μέσα στους 10 καλύτερους του κόσμου. Στο τέλος της συζήτησης ο παρουσιαστής του ζήτησε να παίξουν έναν γύρο, όπως θα δείτε στο τέλος του παρακάτω βίντεο.

Μετά το διάλειμμα, ο Γιώργος Λιάγκας εμφανίστηκε καθισμένος στη θέση του και με μια σακούλα πάγο στο χέρι. «Οι νίκες έχουν και απώλειες! Μου έχει διαλύσει το δάχτυλο», είπε o Γιώργος Λιάγκας και δέχτηκε τα πειράγματα των συνεργατών του.