Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης με την Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. για την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του Yacht Club στη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού. Το Yacht Club είναι κτίριο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και κέντρου διασκέδασης, τριών ορόφων, με δύο υπόγειους ορόφους βοηθητικών και κυρίων χώρων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,53 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη του ανωτέρω έργου, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανέρχεται σήμερα σε 135 εκατ. ευρώ.