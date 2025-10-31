Όταν μιλάμε για έμφραγμα, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό των περισσότερων είναι ο πόνος στο στήθος. Όμως, όπως εξηγεί στο Newsbeast ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και Καθηγητής Καρδιολογίας του ΕΚΠΑ, Κωνσταντίνος Τούτουζας, υπάρχουν και άλλα, λιγότερο προφανή «σήματα κινδύνου» που στέλνει το σώμα μας, αλλά δυστυχώς συχνά αγνοούνται. Ζάλη, ναυτία ή ακόμη και ενόχληση στη γνάθο μπορεί να φαίνονται άσχετα, όμως πολλές φορές είναι ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με την καρδιά.

Σύμφωνα με τον Καθηγητή, το πρώτο και πιο συνηθισμένο σημάδι είναι ο πόνος ή η ενόχληση στο στήθος. Δεν είναι απαραίτητο να είναι έντονος. Συχνά περιγράφεται ως αίσθηση πίεσης, βάρους ή καούρας στο κέντρο του στήθους, που μπορεί να κρατήσει λίγα λεπτά ή να επανεμφανίζεται διακοπτόμενα.

Ένα εξίσου ανησυχητικό σύμπτωμα είναι η δύσπνοια. Μπορεί να νιώθετε ότι δεν σας φτάνει ο αέρας ακόμη και χωρίς καμία σωματική προσπάθεια. «Η δυσκολία στην αναπνοή μπορεί να εμφανιστεί με ή χωρίς πόνο στο στήθος και συχνά αποτελεί το πρώτο σημάδι ότι κάτι δεν πάει καλά», εξηγεί ο κ. Τούτουζας.

Άλλο χαρακτηριστικό σύμπτωμα είναι η έντονη εφίδρωση χωρίς προφανή λόγο. «Αν αρχίσετε ξαφνικά να ιδρώνετε υπερβολικά, σαν να κάνετε έντονη γυμναστική ενώ κάθεστε, πρέπει να σας προβληματίσει», τονίζει ο Καθηγητής.

Ο πόνος του εμφράγματος δεν περιορίζεται πάντα στο στήθος. Μπορεί να ακτινοβολεί προς άλλα σημεία του σώματος, όπως το αριστερό χέρι, τον ώμο, τον λαιμό, την πλάτη ή το σαγόνι. Αυτή η εξάπλωση του πόνου είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σημάδια ότι πρόκειται για καρδιακό επεισόδιο.

Εξίσου σημαντικά είναι και τα πιο «ύπουλα» συμπτώματα, όπως ναυτία, τάση για εμετό ή έντονη ζάλη. Μερικοί άνθρωποι αισθάνονται μια γενική αδυναμία ή αστάθεια, που συχνά αποδίδουν σε εξάντληση ή χαμηλή πίεση. «Σε κάποιες περιπτώσεις, το έμφραγμα δεν εκδηλώνεται με πόνο στο στήθος αλλά με γαστρεντερικά ενοχλήματα ή ζάλη κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος», επισημαίνει ο κ. Τούτουζας.

Ένα ακόμα προειδοποιητικό σημάδι είναι η ξαφνική, ανεξήγητη κόπωση. Αν νιώθετε αδύναμοι χωρίς λόγο, δυσκολεύεστε να εκτελέσετε απλές καθημερινές δραστηριότητες ή κουράζεστε με το παραμικρό, ενδέχεται να πρόκειται για προειδοποιητική ένδειξη της καρδιάς σας.

Αν και τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν σε όλους, οι διαφορές ανάμεσα στα φύλα είναι σημαντικές. Οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν πόνο στο στήθος, στο χέρι ή στην κάτω γνάθο, ενώ οι γυναίκες συχνά εμφανίζουν πόνο σε άλλα σημεία του σώματος, όπως στην πλάτη ή στον αυχένα, καθώς και ζάλη, ναυτία, εμετό, δύσπνοια και έντονη εφίδρωση. Αυτή η διαφοροποίηση κάνει τα εμφράγματα στις γυναίκες πιο δύσκολα να εντοπιστούν έγκαιρα.

«Είτε άνδρας είτε γυναίκα, είναι κρίσιμο να μην αγνοείτε τα σημάδια που σας στέλνει το σώμα σας», υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας. «Αν παρατηρήσετε ένα ή περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα, καλέστε αμέσως γιατρό ή το 166. Η έγκαιρη αντίδραση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική και να σώσει τη ζωή σας».