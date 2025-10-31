Αντισυνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η παράλειψη πρόβλεψης στο Προσοντολόγιο (π.δ. 85/2022) ειδικής κατηγορίας για τους κατόχους τίτλων σπουδών των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια με τις αποφάσεις της (1941-1942/2025) υιοθέτησε την σχετική απόφαση του τμήματος κρίνοντας ότι η παράλειψη πρόβλεψης στο Προσοντολόγιο, μεταξύ της κατηγορίας ΔΕ και ΤΕ ή ΠΕ, όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβασης αυτών στο Δημόσιο, παραβιάζει τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ανώτατου Δικαστηρίου «με τις αποφάσεις αυτές κρίθηκε ότι ο νομοθέτης υποχρεούται, σύμφωνα με τις επιταγές της παρ. 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, να διακρίνει τους αποφοίτους των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης από τους αποφοίτους σχολών δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεδομένου ότι με τον ν. 1158/1981 οι καλλιτεχνικές σχολές χαρακτηρίσθηκαν ρητώς ως «ανώτερες» και εντάχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Περαιτέρω, συνεκτιμήθηκε η συνταγματική αποστολή του Κράτους για ανάπτυξη και προαγωγή της τέχνης.

Ενόψει των ανωτέρω, κρίθηκε, κατά πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις του π.δ. 85/2022, με τις οποίες εντάχθηκαν στην κατηγορία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι απόφοιτοι των ανώτερων καλλιτεχνικών σχολών τουλάχιστον τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης, παραβιάζουν τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 16 του Συντάγματος, διότι η εξομοίωση των τίτλων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τους τίτλους που χορηγούν φορείς δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραβιάζει την συνταγματική κατοχύρωση της εκπαίδευσης ανώτερης βαθμίδας».