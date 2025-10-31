Την 47η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο Du Lac Congress Center & Spa (Κ. Παπούλια & Ίκκου, Τ.Κ. 452 21), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Περισσότερες από 30 επιχειρήσεις θα αναζητήσουν υποψηφίους για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/imera-karieras-dypa-loannina-2025.

Ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως βιομηχανίες εμφιαλωμένων νερών και ποτών, τρόφιμα, πλαστικά, εμπόριο, πληροφορική, ενέργεια, εκπαίδευση, υγεία, χρηματοοικονομική και τεχνολογική συμβουλευτική, τηλεπικοινωνίες και τουρισμός.

Οι ειδικότητες που ζητούνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μηχανικούς, τεχνολόγους τροφίμων, χημικούς, γεωπόνους, τεχνίτες, εργατοτεχνίτες, στελέχη πληροφορικής, εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές, λογιστές, πωλητές και προσωπικό τουρισμού.

Διαδραστικά εργαστήρια για επαγγελματική ενδυνάμωση

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιούν δωρεάν workshops με θεματικές όπως:

– Σύνταξη αποτελεσματικού βιογραφικού.

– Προετοιμασία για επαγγελματική συνέντευξη.

– Ανάπτυξη και παρουσίαση επιτυχημένης επιχειρηματικής ιδέας.

Οι επισκέπτες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και επί τόπου, την ημέρα της εκδήλωσης.

Υποστήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Παράλληλα, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που ενισχύουν την απασχόληση, την κατάρτιση και τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η «Ημέρα Καριέρας» των Ιωαννίνων αποτελεί μέρος ενός πανελλαδικού κύκλου δράσεων της ΔΥΠΑ που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα, με στόχο τη σύνδεση των πολιτών με την αγορά εργασίας και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.