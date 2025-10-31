Τον δικαστικό αστυνομικό Χρήστο Ντουνιά, που στις αρχές Οκτωβρίου διέσωσε έναν 15χρονο από φλεγόμενο διαμέρισμα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και καθοδήγησε άλλους δύο ενοίκους προς το μπαλκόνι για να τους απεγκλωβίσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία, την οποία ο ίδιος ειδοποίησε, τίμησαν δικαστικοί υπάλληλοι της Θεσσαλονίκης, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του Δικαστικού Μεγάρου της πόλης.

«Έπραξα με γνώμονα την ανθρώπινη ζωή», ανέφερε το τιμώμενο πρόσωπο στέλνοντας το δικό του μήνυμα ανθρωπιάς και κοινωνικής αλληλεγγύης, ενώ ευχαρίστησε τους διοργανωτές της εκδήλωσης για την τιμητική διάκριση.

Για ισχυρή πράξη ανθρωπιάς, που μπορεί να εμπνεύσει το κοινωνικό σύνολο, έκανε λόγο ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σε χαιρετισμό του που διαβάστηκε στην εκδήλωση.

Στον χαιρετισμό γινόταν αναφορά και στη Δικαστική Αστυνομία, ένα Σώμα που, όπως επισημάνθηκε, πήρε «σάρκα και οστά» πριν από λίγο καιρό έπειτα από νομοθετικά και διαδικαστικά εμπόδια. Η πράξη του Χρήστο Ντουνιά, σύμφωνα με τον υπουργό, ενισχύει το κύρος και την αποδοχή του νέου Σώματος.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν ο διευθυντής της Δικαστικής Αστυνομίας, πρώην αντιεισαγγελέας του Άρειου Πάγου Παναγιώτης Πούλιος, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου, όπως επίσης οι πρόεδροι των Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων και Συνταξιούχων Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης Τριαντάφυλλος Φούντας και Νίκος Καρακώστας, που ανέλαβαν την πρωτοβουλία για την εκδήλωση και απένειμαν τιμητική πλακέτα στον δικαστικό αστυνομικό.

Αναμνηστικό δώρο απένειμαν στον αστυνομικό οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές της Θεσσαλονίκης Κώστας Αϊδινίου, Κούλης Αποστολίδης, Γιάννης Βένος και Ντίνος Κούης. Στην εκδήλωση παρέστησαν προϊστάμενοι των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών Θεσσαλονίκης, δικαστικοί λειτουργοί και υπάλληλοι, δικηγόροι, συνάδελφοι του Χρήστου Ντουνιά κ.ά.