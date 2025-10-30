Διαστάσεις έλαβε η επίπληξη που δέχτηκε ο διευθυντής του 1ου Δημοτικού Ζακύνθου, Ηλίας Φλάμπουρας, από τον Μητροπολίτη Δωδώνης, Χρυσόστομο, για το γεγονός ότι ήταν μέσα σε εκκλησία με το πουκάμισο έξω από το παντελόνι του.

Σε ανάρτηση που έκανε στο Facebook ξεκαθάρισε πως δεν ήθελε να προκαλέσει και ότι δεν θα δώσει άλλη απάντηση, καθώς δεν επιθυμεί να λάβει διάσταση το ζήτημα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του:

«Το τελευταίο διάστημα δέχομαι μεγάλη πίεση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας να τοποθετηθώ σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της ομιλίας μου στις 28 Οκτωβρίου.

Επειδή δεν έχω να καταθέσω κάτι περισσότερο πέρα από την απογοήτευσή μου, θα ήθελα να γράψω εδώ δύο λόγια.

Καταρχάς, δεν υπήρχε καμία απολύτως πρόθεση να προκαλέσω ή να δημιουργηθεί τέτοια διάσταση στο ζήτημα.

Αυτό που εισέπραξα στο τέλος της ομιλίας μου από όλους τους παρευρισκομένους ήταν η συμπαράστασή τους απέναντι στην άδικη επίθεση που δέχτηκα. Σε αυτούς μπορείτε να απευθυνθείτε για να τοποθετηθούν.

Στο τέλος του λόγου μου ανέφερα:

«Η απάντησή μου σε αυτόν που μου επιτέθηκε είναι ο λόγος που εκφώνησα».

Ανοίξτε και διαβάστε προσεκτικά τον λόγο, όσοι πραγματικά ενδιαφέρεστε, και θα καταλάβετε.

Τέλος, ζητώ συγγνώμη από όλους τους δημοσιογράφους που επίμονα προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και δεν λαμβάνουν απάντηση. Δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο και δεν προτίθεμαι να εμπλακώ σε καμία συζήτηση.

Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους όσοι, χωρίς να με γνωρίζουν προσωπικά, μου δείχνουν τη στήριξή τους».

Τι έγινε

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν ο εκπαιδευτικός εκφωνούσε λόγο προς τους μαθητές εντός της εκκλησίας για την 28η Οκτωβρίου.

Τότε, ο Μητροπολίτης διέκοψε την ομιλία διευθυντή, αναφέροντας: «Με τα πουκάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια ημέρα στην εκκλησία. Απαράδεκτος».

Δείτε το περιστατικό και την απάντηση του εκπαιδευτικού από το 20:30 του βίντεο: