Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ελικόπτερο συνετρίβη πάνω σε φορτηγίδα στον ποταμό Μισισιπή, κοντά στην πόλη Άλτον του Ιλινόι, σύμφωνα με όσα δήλωσε εκπρόσωπος της αμερικανικής ακτοφυλακής την Πέμπτη.

Νεκροί είναι οι δύο επιβαίνοντες στο ελικόπτερο, ενώ στη φορτηγίδα δεν βρισκόταν κανείς την ώρα του δυστυχήματος, διευκρίνισε ο Τζόναθαν Λίντμπεργκ. Στο πλοίο ξέσπασε πυρκαγιά η οποία τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Η περιοχή του ποταμού Μισισιπή, όπου σημειώθηκε το δυστύχημα, αποκλείστηκε καθώς εμπειρογνώμονες έσπευσαν στο σημείο για τις προβλεπόμενες έρευνες.