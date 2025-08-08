Ένας παπαγάλος… που μίλησε περισσότερο απ’ όσο έπρεπε, οδήγησε σε μια μεγάλη επιχείρηση κατάσχεσης ναρκωτικών στην Αγγλία.

Ο μικρός κίτρινος «ρουφιάνος» κατάφερε να «προδώσει» τον ιδιοκτήτη του, φωνάζοντας κωδικοποιημένες φράσεις που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών σε βίντεο που εντόπισε η αστυνομία. Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, αυτό οδήγησε σε μια μεγάλη επιχείρηση κατάσχεσης crack και ηρωίνης.

Στα πλάνα, ο παπαγάλος επαναλαμβάνει χαρακτηριστικά: ««Δύο για 25, δύο για 25!»», φράση που σύμφωνα με τις αρχές αποτελεί κωδικό για την τιμή της ναρκωτικής ουσίας.

Ο παπαγάλος είχε μάθει να λέει το συγκεκριμένο σύνθημα από τον ιδιοκτήτη του, που φέρεται να εμπλέκεται στο εμπόριο ναρκωτικών.

Μια συμμορία 15 ατόμων στο Μπλάκπουλ εξαρθρώθηκε χάρη στον μικρό αυτόν «καταδότη» — ο οποίος εμφανίζεται ακόμη και σε βίντεο να παίζει με χρήματα που προέρχονται από τα ναρκωτικά — αφού η αστυνομία κατέσχεσε τα κινητά του αρχηγού της ομάδας, Άνταμ Γκάρνετ, σύμφωνα με την αστυνομία του Λάνκαστερ.

Τα βίντεο που βρέθηκαν στα κινητά οδήγησαν στην κατοικία της φίλης και συνεργάτιδας του Γκάρνετ, Σάννον Χίλτον, όπου βρέθηκαν βίντεο που δείχνουν τον παπαγάλο να «καρφώνει» την παράνομη δράση της ομάδας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στα βίντεο φαίνεται η Χίλτον να διδάσκει τον… όχι και τόσο διακριτικό παπαγάλο να λέει «δύο για 25» — προφανώς πληρωμή για σακουλάκια με ναρκωτικά — «μπροστά σε παιδί», ενώ το πτηνό παίζει με χρήματα που προέρχονται από τις παράνομες δραστηριότητες.

Επιπλέον, στο σπίτι βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μετρητών, καθώς και ηρωίνη, crack, κοκαΐνη και κεταμίνη.

Άλλα βίντεο αποκάλυψαν τηλεφωνήματα ανάμεσα στην Χίλτον και τον Γκάρνετ, ενώ καταγράφηκαν πλάνα με τούβλα κοκαΐνης συνοδευόμενα από μουσική με το στίχο «κοκαΐνη».

Συνολικά, 15 άτομα συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης.

Ο Γκάρνετ εκτίει ήδη ποινή φυλάκισης 15 ετών για άλλες υποθέσεις, όταν η κατάσχεση κινητών και ρούτερ Wi-Fi σε κελί τον αποκάλυψε μέσω των βίντεο με τον παπαγάλο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι σε κινητό άλλου μέλους της συμμορίας αποκαλύφθηκε ότι ο Γκάρνετ συνέχιζε να κατευθύνει την παράνομη δραστηριότητα της ομάδας του.

«Αποκαλύφθηκε πως ο Γκάρνετ, ως επικεφαλής μέλος, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στη φυλακή, συμμετείχε στην οργάνωση μετακίνησης αποδεικτικών στοιχείων ώστε να μην τα βρει η αστυνομία και είχε επικοινωνία με σχεδόν όλα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που διηύθυνε», ανέφερε η αστυνομία.

Η συμμορία δρούσε στο Μπλάκπουλ, παραθαλάσσιο θέρετρο στη Θάλασσα της Ιρλανδίας, από τον Φεβρουάριο του 2023 έως τον Ιούλιο του 2024.

Δύο από τους κατηγορούμενους δεν παραδέχτηκαν την ενοχή τους, καθώς δεν παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο του Πρέστον.

Τα κινητά τηλέφωνα αποκάλυψαν μεγάλες ποσότητες που φαίνεται να είναι κοκαΐνη.

Ο Γκάρνετ κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες συνωμοσίας για προμήθεια ναρκωτικών κατηγορίας Α και καταδικάστηκε σε 19,5 χρόνια φυλάκισης, που θα εκτίσει μετά την υπάρχουσα ποινή των 15 ετών.

Η Χίλτον καταδικάστηκε σε 12 χρόνια για συνωμοσία διακίνησης ναρκωτικών κατηγορίας Α και κατοχή με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών κατηγορίας Β.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο παπαγάλος, του οποίου το όνομα δεν δημοσιοποιήθηκε, απελευθερώθηκε.