Νέα θερμή εισβολή προβλέπεται στην Ιταλία, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας. Από σήμερα Παρασκευή ο υδράργυρος θα ξεκινήσει να ανεβαίνει και οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι τις 17 Αυγούστου.

Οι μετεωρολόγοι ονόμασαν «Χάροντα» το τέταρτο, κατά σειρά, κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού. Η ζέστη, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα είναι ιδιαίτερα αισθητή και κατά τις νυχτερινές ώρες, με υψηλά ποσοστά υγρασίας.

Στην Κάτω Ιταλία, το θερμόμετρο πρόκειται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις κεντρικές περιφέρειες της χώρας — σε πόλεις όπως η Φλωρεντία και η Ρώμη — η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται να φτάσει τους 39 βαθμούς. Στο Μιλάνο ο υδράργυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου, όμως θα επικρατεί άπνοια και μεγάλη υγρασία.