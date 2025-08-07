Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης για τον θάνατο της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, αναφέροντας σε ανάρτηση του στο Χ: «Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία, συγκλονισμένος. Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

Η Λένα Σαμαρά έφυγε πρόωρα αφήνοντας πίσω της βαθιά θλίψη σε όσους τη γνώρισαν.