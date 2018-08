Οι άντρες που θέλουν να βλέπουν τις γυναίκες τους να κάνουν σεξ με άλλους άντρες

Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι το «πορνό του απατημένου» (cuckold porn) ήταν η δεύτερη πιο αγαπημένη φράση αναζήτησης ερωτικών βίντεο μετά το «νεανικό» (youth), σύμφωνα με τους συγγραφείς του βιβλίου «A Billion Wicked Thoughts: What the Internet Tells Us About Sexual Relationships» (Ένα δισεκατομμύριο πονηρές σκέψεις: Τι μας λέει το Ίντερνετ για τις σεξουαλικές σχέσεις». Την ίδια στιγμή το να μοιράζεται κάποιος ερωτικά τη σύζυγό του μπορεί να είναι μία ευρέως διαδεδομένη φαντασίωση, στην πραγματικότητα όμως είναι ένα σεξουαλικό σενάριο που για τους περισσότερους άνδρες είναι τραβηγμένο.

Όχι για τους λεγόμενους Stags (αρσενικά ελάφια στην κυριολεξία) όμως. Αυτοί οι άνδρες «φτιάχνονται» να παρακολουθούν τη γυναίκα τους ή τη φίλη τους να κάνει σεξ με άλλους. Ένας αυθεντικός Stag είτε «μπαίνει και αυτός στο παιχνίδι» είτε παραμένει απλός θεατής. Η Vixen (θηλυκή αλεπού), όπως οι γυναίκες αυτές είναι γνωστές, κάνει σεξ με την παρότρυνση του συζύγου ή φίλου της με τον Bull (ταύρος), τον άνδρα που την «εξυπηρετεί».

Ένα διαφορετικό σενάριο είναι ότι η «αλεπού» κάνει σεξ με τον «ταύρο» έξω από το σπίτι που μένει με τον σύντροφό της και στη συνέχεια επιστρέφει και περιγράφει αναλυτικά τις «καυτές» λεπτομέρειες για να τον ερεθίσει.

Ωστόσο δεν είναι ακριβές να ισχυριστεί κάποιος ότι ένας «απατημένος» απολαμβάνει την πράξη απόλαυσης της γυναίκας του με έναν άλλο άνδρα. Σε μερικές περιπτώσεις το σενάριο εμπεριέχει κάποιου είδους ιεροτελεστία ταπείνωσης, αυτοεξευτελισμού, υποταγής και ζήλειας στο επίπεδο του μαζοχισμού.

Όπως αναφέρει η New York Post, πολλά ζευγάρια τα οποία χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους ικανοποίησης, είναι μαζί χρόνια και αποτελούν ένα «κανονικό» ανδρόγυνο με παιδιά και δουλειές κανονικές, των οποίων οι φίλοι δεν έχουν ιδέα για τις μυστικές τους απολαύσεις.

«Προτιμώ να είμαι παρατηρητής, περιστασιακά όμως συμμετέχω. Το να παρακολουθώ τη γυναίκα μου με έναν άλλον με ερεθίζει τρομερά. Είναι σαν προκαταρκτικά παιχνίδια. Όσο όμως και να μου αρέσει να βλέπω, ανυπομονώ να φύγει ο «ταύρος» και να ικανοποιήσω τη γυναίκα μου ο ίδιος» διηγείται ένας σύζυγος.

Τα ζευγάρια που αναζητούν τις συγκεκριμένες απολαύσεις, μπαίνουν σε ειδικούς λογαριασμούς σε social media.

«Αρχικά μου φαινόταν αδύνατον να κάνω σεξ μπροστά στον άνδρα μου» αναφέρει μία Vixen. «Κάθε λίγο και λιγάκι τον κοιτάζω και μου χαμογελάει».

Τα ζευγάρια τονίζουν ότι αυτό έχει ανανεώσει τη σχέση τους. Άλλωστε, όπως λένε, είναι απλώς σεξουαλικό το ζήτημα.