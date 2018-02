Συνετρίβη αεροπλάνο στο Ιράν

Αεροσκάφος με 66 επιβαίνοντες (60 επιβάτες και 6 άτομα πλήρωμα) συνετρίβη κοντά στην πόλη Σεμιρόμ στην επαρχία Ισφαχάν στο Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίν, επικαλούμενο την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ιράν.

«Έπειτα από έρευνες στην περιοχή όπου συνετρίβη το αεροσκάφος ενημερωθήκαμε ότι όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος της Aseman Airlines Μοχαμάντ Ταμπαταμπάι.

Το αεροσκάφος χάθηκε από τα ραντάρ στη μέση της πτήσης από την Τεχεράνη στο Γιασούτζ.

#Iranian plane crashes near Semirom, #Isfahan Province, with 60 passengers on board: Iran's Emergency Center #Iran

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) 18 Φεβρουαρίου 2018