Η στρατιωτική θητεία κάπου 1.600 νέων στη Δανία, που άρχισε χθες Δευτέρα, έχει πλέον διάρκεια 11 μηνών, όχι τεσσάρων όπως μέχρι πρότινος, καθώς η Κοπεγχάγη αποφάσισε την επιμήκυνσή της με την επίκληση της απειλής της Ρωσίας.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δύο χρόνια νωρίτερα, η Δανία, κράτος-μέλος του NATO, αποφάσισε το 2024 η διάρκεια της στρατιωτικής θητείας να επιμηκυνθεί στους 11 μήνες και στους στρατεύσιμους να συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι γυναίκες.

«Κοιτάξτε προς ανατολάς. Χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο; Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το NATO δεν αντιδρούσε», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο Γαλλικό Πρακτορείο κατά τη διάρκεια επίσκεψης δημοσιογράφων στην Όξμπουλ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

«Σήμερα, το NATO δρα, κι η δική μας συμβολή, της Δανίας, σε αυτό είναι ακριβώς η πολύ ταχεία ενίσχυση του επιπέδου προετοιμασίας μας και του αξιόμαχού μας με την επιστράτευση», πρόσθεσε.

Στη Δανία, η επιστράτευση γίνεται κατά κανόνα σε εθελοντική βάση. Νέοι και νέες που κρίνονται ικανοί επιλέγονται κατά κανόνα αν εκφράσουν τέτοια επιθυμία. Μόνο σε περίπτωση έλλειψης εθελοντών επιλέγονται στρατεύσιμοι με κλήρωση.

Φέτος, περί το 20% των νεοσύλλεκτων είναι γυναίκες, σύμφωνα με τις ένοπλες δυνάμεις.

Με τη νέα μορφή της, η στρατιωτική θητεία προβλέπει επίσης τη διεύρυνση των αποστολών που καλούνται να εκτελούν.

Οι πρώτοι τρεις έως πέντε μήνες αφιερώνονται στη βασική εκπαίδευση (χρήση όπλων, πρώτες βοήθειες, σωματική άσκηση), κατόπιν ανατίθενται ειδικότητες (χειριστών μη επανδρωμένων συστημάτων, τυφεκιοφόρων κ.ά.)

Ο Μίκελ Γκίντμπεργκ Χάνσεν, 20 ετών, δήλωσε «ενθουσιασμένος» για τους επόμενους 11 μήνες.

«Έψαχνα κάτι να κάνω. Θα περνούσα έναν ολόκληρο χρόνο χωρίς να κάνω τίποτα σπουδαίο και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά», είπε.

«Δεν θα με πείραζε να πάω στη Γροιλανδία (σ.σ. αυτόνομη περιοχή της Δανίας) ή εκτός Δανίας (…) Ελπίζω μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου», πρόσθεσε.