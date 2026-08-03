Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου, όταν ένας άνδρας προκάλεσε αναστάτωση στη γέφυρα του Μπρούκλιν, μπροστά στα μάτια περαστικών.

Αναλυτικότερα, ο 44χρονος άνδρας ανέβηκε στον βόρειο πύργο της Γέφυρας του Μπρούκλιν, όπου τοποθέτησε αρκετές σημαίες στην κορυφή. Στη συνέχεια έβγαλε τα ρούχα του και παρέμεινε στο σημείο.

Η ειδική μονάδα έκτακτης ανάγκης της NYPD έσπευσε στη γέφυρα και προσπάθησε να τον πείσει να κατέβει, ωστόσο ο άνδρας τελικά πήδηξε στο κενό. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης ανέφερε ότι κατάφερε να επιβιώσει από την πτώση.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή της πτώσης, με τον άνδρα να φαίνεται πως κρατά ένα αντικείμενο πάνω από το κεφάλι του, πιθανώς ένα κομμάτι ρούχου ή μια τσάντα, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την πτώση του.

Naked nutjob jumps from Brooklyn Bridge after erecting flags https://t.co/flBI6mPy7M pic.twitter.com/8yggn3xrWu — New York Post (@nypost) August 2, 2026

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Μονάδας Λιμενικού της αστυνομίας, οι οποίες κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον διασώσουν από τα νερά του ποταμού East River.

Σύμφωνα με τις Αρχές, μία από τις σημαίες που είχε τοποθετήσει στη γέφυρα ήταν η σημαία του Καζακστάν.

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Η γέφυρα του Μπρούκλιν διαθέτει δύο πύργους ύψους περίπου 85 μέτρων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά τη διάσωση γυναίκας από αστυνομικούς της Νέας Υόρκης, η οποία είχε βρεθεί πάνω στα χαλύβδινα καλώδια της ίδιας γέφυρας, σύμφωνα με τη New York Post.