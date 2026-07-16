Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του και σχεδόν 100 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σήμερα σε συνωστισμό που σημειώθηκε σε ένα δημοφιλές φεστιβάλ αρμάτων στο Πούρι στην ανατολική Ινδία, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Χιλιάδες πιστοί κατέκλυσαν τον ναό Τζαγκανάτ στο ανατολικό κρατίδιο Οντίσα για να συμμετάσχουν στο ετήσιο Τζαγκανάτ Ραθ Γιάτρα, ένα από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά φεστιβάλ της Ινδίας, όπου τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από συνωστισμό πέρυσι.

Ένα άτομο πέθανε από καρδιακή προσβολή, δήλωσε ο Σουμέντρα Πριγαντάρσι, αστυνομικός στο φεστιβάλ.

Ο Ουμασανκάρ Ντας, αξιωματικός της πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, δήλωσε ότι σχεδόν 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία αφού είπαν ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν.

Η αστυνομία του κρατιδίου Οντίσα δήλωσε στο X ότι διασώστες παρείχαν πρώτες βοήθειες και οξυγόνο σε συμμετέχοντες στο φεστιβάλ.

Συνωστισμοί μεταξύ πλήθους είναι συχνές σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην Ινδία, όπου οι κανονισμοί ασφαλείας συχνά παραβλέπονται.

Ένα ποδοπάτημα στο φεστιβάλ Μάχα Κουμπ στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές άφησε πίσω τουλάχιστον 39 νεκρούς τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.