Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αυστραλιανών αρχών για την προέλευση έξι μυστηριωδών ασημένιων σφαιρών που ξεβράστηκαν το Σαββατοκύριακο σε παραλία του βόρειου Κουίνσλαντ.

Τα μεταλλικά αντικείμενα εντοπίστηκαν στην παραλία Φόρεστ Μπιτς, βόρεια της πόλης Τάουνσβιλ, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ενδέχεται να αποτελούν διαστημικά συντρίμμια. Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία διερευνά την προέλευσή τους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινώσει επίσημα συμπεράσματα.

Σύμφωνα με το BBC, ειδικά συνεργεία φορώντας προστατευτικές στολές περισυνέλεξαν τις σφαίρες και τις τοποθέτησαν σε ειδικά βαρέλια μεταφοράς επικίνδυνων υλικών, υπό την επιτήρηση της αστυνομίας, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Κουίνσλαντ ανακοίνωσε ότι παραμένει σε ισχύ ζώνη αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από το σημείο, καλώντας τους πολίτες να μην αγγίζουν οποιοδήποτε ύποπτο αντικείμενο εντοπίσουν στην περιοχή και να ειδοποιούν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Οι τοπικές αρχές καλούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν τα μυστηριώδη αντικείμενα

Στο διαδίκτυο έχουν διατυπωθεί εκτιμήσεις ότι οι μεταλλικές σφαίρες ίσως αποτελούν δεξαμενές προωθητικού καυσίμου διαστημικών οχημάτων, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να περιέχουν υπολείμματα ιδιαίτερα εύφλεκτων ή χημικά δραστικών ουσιών. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο από ποιο διαστημικό όχημα προέρχονται και σε ποιον ανήκουν.

Η ιδιοκτήτρια καταστήματος στην περιοχή, Λίζα Σκόμπι, δήλωσε στο δημόσιο δίκτυο ABC ότι η εμφάνιση των αντικειμένων έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην τοπική κοινωνία.

«Εδώ συνήθως δεν συμβαίνουν πολλά. Η αυξημένη κινητικότητα των τελευταίων ημερών έχει δημιουργήσει μεγάλη περιέργεια και ενθουσιασμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που μυστηριώδη αντικείμενα ξεβράζονται στις ακτές της Αυστραλίας. Το 2023, η Ινδία επιβεβαίωσε ότι ένας τεράστιος μεταλλικός θόλος που είχε εντοπιστεί σε παραλία της Δυτικής Αυστραλίας προερχόταν από πύραυλο του διαστημικού της προγράμματος. Όπως είχε διευκρινίσει τότε η Ινδική Διαστημική Υπηρεσία, επρόκειτο για τμήμα πυραύλου Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).

Παρόμοιο σφαιρικό αντικείμενο είχε εντοπιστεί και το 2011 σε απομακρυσμένη περιοχή της Ναμίμπια. Ειδικοί είχαν εκτιμήσει τότε ότι πιθανότατα επρόκειτο για δεξαμενή καυσίμου μη επανδρωμένου πυραύλου, η οποία περιείχε υδραζίνη, ένα ιδιαίτερα πτητικό και επικίνδυνο προωθητικό καύσιμο.