Η κυβέρνηση του προέδρου της άκρας δεξιάς Χοσέ Αντόνιο Καστ θα υποβάλει στο κοινοβούλιο της Χιλής σχέδιο νόμου για να γίνουν βαρύτερες οι ποινές που επιβάλλονται σε ανήλικους 16 ετών και άνω αν καταδικάζονται για σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο υπουργός Ασφαλείας.

Στη χώρα της Λατινικής Αμερικής οι έφηβοι θεωρούνται υπεύθυνοι από ποινική σκοπιά μετά την ηλικία των 14 ετών, όμως οι ποινές που επιβάλλονται από δικαστήρια ανηλίκων είναι κατά κανόνα λιγότερο αυστηρές από αυτές που εφαρμόζονται σε ενήλικες.

Η πρόσφατη δολοφονία 12χρονου κατά τη διάρκεια κλοπής με στόχο την οικογένειά του, στην οποία ενεπλάκησαν έφηβοι, προκάλεσε σάλο στη Χιλή κι επανέφερε στον αφρό σχέδιο νόμου με σκοπό να γίνουν βαρύτερες οι ποινές για τους ανήλικους, το οποίο δεν προχωρά στην εθνική αντιπροσωπεία από το 2022.

Ο υπουργός Ασφαλείας Μαρτίν Αράου δήλωσε στον Τύπο ότι η κυβέρνηση θα τροποποιήσει το κείμενο αυτό, προκειμένου έφηβοι 16 ετών και άνω που ενέχονται σε σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως «ανθρωποκτονίες, καταστροφές, εμπρησμούς ή βιασμούς (…) να δικάζονται όπως οι ενήλικες».

Η κυβέρνηση δεν διευκρίνισε πότε θα κατατεθεί το νομοσχέδιο, όμως σκοπεύει να το προωθήσει με διαδικασία κατεπείγοντος – με άλλα λόγια, να δώσει στα δύο σώματα του κοινοβουλίου έξι ημέρες για να το εγκρίνουν ή να το απορρίψουν.

Παράλληλα στη Βραζιλία, βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση στο κοινοβούλιο σχετικά με αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος ώστε η ηλικία των εφήβων κατά την οποία μπορούν να τους αποδοθούν ποινικές ευθύνες να μειωθεί από τα 18 στα 16 χρόνια.