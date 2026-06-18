Την ετοιμότητα των πετρελαϊκών κοιτασμάτων της χώρας για την επανέναρξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων ανακοίνωσε ο υπουργός Πετρελαίου του Ιράκ, Μπασέμ Αλ-Αμπάντι, σύμφωνα με το ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων INA. Όπως ανέφερε, οι εξαγωγές αναμένεται να επιστρέψουν σταδιακά στα προηγούμενα επίπεδα.

Ο Αλ-Αμπάντι δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα πετρελαϊκά πεδία είναι έτοιμα να επαναλάβουν τις εργασίες εξόρυξης», σημειώνοντας πως «η επιστροφή στην κανονικότητα θα γίνει σταδιακά, έως ότου επιτευχθούν ξανά οι προηγούμενοι ρυθμοί παραγωγής».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι η κρατική εταιρεία εμπορίας πετρελαίου SOMO έχει ήδη προχωρήσει σε επικοινωνία με όλους τους πελάτες, προκειμένου να οριστούν τα δεξαμενόπλοια που έχουν ναυλωθεί ή ανήκουν σε αυτούς για τη φόρτωση των συμβατικών ποσοτήτων ιρακινού αργού μέσω των νότιων λιμανιών της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επαναφορά των εξαγωγών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, ανάλογα με την ομαλή διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όπως αναφέρει το INA.