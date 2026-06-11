Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με θύμα τον Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τον μεγαλύτερο γιο του εμβληματικού Σίλβιο Μπερλουσκόνι, σημειώθηκε στους δρόμους του Μιλάνου. Ο 57χρονος ισχυρός άνδρας του τηλεοπτικού κολοσσού Mediaset λαχτάρησε για τα καλά κατά την επιστροφή στο σπίτι του, όταν ένα διερχόμενο όχημα έχασε τον έλεγχο.



Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και καρφώθηκε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο ΙΧ που οδηγούσε ο γνωστός Ιταλός επιχειρηματίας. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο Πιερ Σίλβιο Μπερλουσκόνι είχε «άγιο», καθώς γλίτωσε με ελαφρά μόνο τραύματα.



Ο ίδιος είναι απόλυτα καλά στην υγεία του και μάλιστα ακολούθησε κανονικά το απαιτητικό επαγγελματικό του πρόγραμμα, χωρίς να αλλάξει τίποτα.

Όπως υπενθυμίζουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σήμερα είναι η τρίτη επέτειος του θανάτου του Ιταλού πρώην πρωθυπουργού και μεγιστάνα.



Απόψε ο όμιλος Μediaset θα τιμήσει την μνήμη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι, με ειδική εκδήλωση στην ιταλική συμπρωτεύουσα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.