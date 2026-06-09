Η Κίνα ζήτησε σήμερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να «πάψουν να καταπιέζουν» τις κινεζικές επιχειρήσεις, μετά τη δημοσιοποίηση χθες, Δευτέρα, από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας μιας λίστας εταιρειών που συνεργάζονται, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο, με τις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις.

«Καλούμε επίμονα τις Ηνωμένες Πολιτείες να διορθώσουν τις εσφαλμένες πρακτικές τους και να πάψουν να καταπιέζουν με αδικαιολόγητο τρόπο τις κινεζικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν.

Το Πεντάγωνο δημοσιοποιήσε χθες την επικαιροποίηση ενός καταλόγου δεκάδων οντοτήτων που θεωρούνται «κινεζικές στρατιωτικές επιχειρήσεις» οι οποίες λειτουργούν άμεσα ή έμμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι γιγάντιες εταιρείες Alibaba (ηλεκτρονικό εμπόριο), Baidu (μηχανή αναζήτησης) και BYD (ηλεκτρικά οχήματα) προστέθηκαν σε μια προηγούμενη λίστα, σε μια κίνηση που μπορεί να πυροδοτήσει εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, λιγότερο από ένα μήνα αφότου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στη διάρκεια επίσκεψής του στο Πεκίνο, όπου οι δύο ηγέτες διατήρησαν μια ευαίσθητη εκεχειρία στον εμπορικό πόλεμό τους, ενώ ο Σι προσκλήθηκε για να επισκεφθεί το Σεπτέμβριο την Ουάσινγκτον.

Ο Λιν Τζιαν επανέλαβε την αντίθεση του Πεκίνου στην υπερβολική γενίκευση και στην εργαλειοποίηση εκ μέρους της Ουάσινγκτον της έννοιας της εθνικής ασφάλειας, καθώς και στη δημιουργία «καταλόγων διακριτικής μεταχείρισης με διάφορες ονομασίες».

«Η Κίνα θα λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπισθεί σθεναρά τα δικαιώματα και τα θεμιτά συμφέροντα των κινεζικών επιχειρήσεων», δήλωσε στη διάρκεια τακτικής συνέντευξης Τύπου.