Με την τελική ψήφο της Γερουσίας της Ρώμης εγκρίθηκε ο νέος νόμος ο οποίος καθιστά υποχρεωτική, στην Ιταλία, τη συναίνεση των γονέων για να μπορούν να πραγματοποιούνται μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το δημοτικό σχολείο, ο νέος νόμος δεν προβλέπει τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων μαθημάτων.

«Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί βάρος στη γνώμη των γονέων και θα περιοριστεί η λεγόμενη προπαγάνδα της κουλτούρας φύλου, με σεβασμό σε όσα ορίζει το Σύνταγμά μας», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Παιδείας, Τζουζέπε Βαλντιτάρα. Την άποψή του συμμερίζονται συντηρητικές καθολικές οργανώσεις, οι οποίες τάσσονται κατά του δικαιώματος στην άμβλωση.

Το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης θεωρεί, όμως, ότι πρόκειται για σοβαρή οπισθοδρόμηση, η οποία θα παγιώσει τις διαφορές ανάμεσα σε οικογένειες με μια πιο ανοιχτή και συμπεριληπτική προσέγγιση και σε εκείνες που θεωρούν περιττή ή και επικίνδυνη τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιταλικού συνδέσμου «Save The Children» και όπως αναφέρει σε ανταπόκρισή του το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, τώρα μόνο το 47% των μαθητών έχει παρακολουθήσει αποσπασματικά και με μεμονωμένες πρωτοβουλίες του κάθε σχολείου μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. «Με τα νέα αυτά δεδομένα, η βασικής σημασίας παιδαγωγική συμμαχία των σχολείων με τις οικογένειες των μαθητών κινδυνεύει να εξασθενήσει ακόμη περισσότερο», υπογραμμίζουν οι υπεύθυνοι του συνδέσμου.

«Θεωρούμε ότι με τον νέο νόμο, που μόλις εγκρίθηκε, οι γονείς θα μπορούν να γνωρίζουν, να εντοπίζουν και να απορρίπτουν προκαταβολικά ακατάλληλα προγράμματα τα οποία προωθούν τη ρευστότητα των φύλων, την άμβλωση, την κύηση για τρίτα πρόσωπα και μια ιδεολογική αντίληψη της σεξουαλικότητας», είναι η άποψη της καθολικής οργάνωσης «Pro Vita&Famiglia».