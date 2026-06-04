Την απογοήτευσή του για την αποτυχία της Γερμανίας να εκλεγεί ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2027-28, εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ, ζήτησε ωστόσο ταυτόχρονα να μην «υπερερμηνεύεται» το αποτέλεσμα και υποστήριξε ότι η γερμανική υποψηφιότητα ήταν «από την αρχή σε μειονεκτική θέση».

«Η αποτυχημένη προσπάθεια της Γερμανίας να εξασφαλίσει μια θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστά πικρή ήττα και μεγάλη απογοήτευση για ολόκληρη τη γερμανική κυβέρνηση», παραδέχθηκε ο Γιόχαν Βάντεφουλ μιλώντας στο ARD και απέδωσε το αρνητικό αποτέλεσμα στην καθυστερημένη είσοδο της χώρας του στην κούρσα. Το γεγονός ότι οι δύο άλλες χώρες, η Πορτογαλία και η Αυστρία, έλαβαν περισσότερες ψήφους και τελικά εξελέγησαν σχετίζεται κυρίως με τον περισσότερο χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την στήριξη άλλων κρατών. «Ήμασταν από την αρχή σε μειονεκτική θέση».

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ απέρριψε πάντως κατηγορηματικά την κριτική που δέχεται από χθες η κυβέρνηση, ότι η χαμηλή επίδοση στην ψηφοφορία οφείλεται π.χ. στη θέση του Βερολίνου στο ζήτημα του Ισραήλ.

«Δεν πιστεύω ότι αυτός ήταν ο καθοριστικός παράγων. Δεν υπάρχει λόγος να υπερερμηνεύουμε την ήττα, υποθέτοντας π.χ. ότι πρόκειται για “τιμωρία” της Γερμανίας. Επιπλέον, είναι σαφές ότι η Γερμανία φέρει ιδιαίτερη ευθύνη έναντι του Ισραήλ, αλλά αυτό ίσως να μας κόστισε το πολύ μία ή δύο ψήφους», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών και έκανε επίσης λόγο για έναν «ισχυρό αντίπαλο» που βρήκε στον δρόμο της η γερμανική υποψηφιότητα, τη Ρωσία. Η Μόσχα, ανέφερε, προσπάθησε να αποτρέψει την συμμετοχή της Γερμανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, λόγω της στάσης του Βερολίνου στο θέμα της Ουκρανίας. Ακόμη πάντως και χωρίς την επιδιωχθείσα εκλογή, η Γερμανία «θα συνεχίσει να είναι ιδιαίτερα προσηλωμένη στα Ηνωμένα Έθνη και θα υποστηρίξει την Πορτογαλία και την Αυστρία» στο έργο τους, διαβεβαίωσε ο Γιόχαν Βάντυεφουλ και τόνισε επίσης ότι το Βερολίνο θα επικεντρωθεί το προσεχές διάστημα ιδιαίτερα στα καθήκοντά του εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αδυναμία της Γερμανίας να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, για πρώτη φορά από τότε που άρχισε να θέτει υποψηφιότητα, έχει προκαλέσει έντονη κριτική στο εσωτερικό της χώρας, τόσο από την αντιπολίτευση όσο και από τον κυβερνητικό εταίρο, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και από τα ΜΜΕ που κάνουν σήμερα λόγο για πλήγμα στο διεθνές προφίλ του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και για αποτυχία της γερμανικής διπλωματίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.