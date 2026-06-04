Έντονες αντιδράσεις και οργισμένα σχόλια προκάλεσε μελέτη ακαδημαϊκών στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία υποστήριξε ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ακόμη και «ηθικά σωστό» να εξαπλωθούν τσιμπούρια που προκαλούν αλλεργία στο κόκκινο κρέας, ώστε οι άνθρωποι να σταματήσουν να το καταναλώνουν.

Η αμφιλεγόμενη εργασία δημοσιεύθηκε το 2025 στο επιστημονικό περιοδικό Bioethics από τους ερευνητές Parker Crutchfield και Blake Hereth του Western Michigan University. Οι δύο επιστήμονες υποστήριξαν θεωρητικά ότι η κοινωνία ίσως έχει «ηθική υποχρέωση» να αναπτύξει τσιμπούρια τα οποία θα μεταφέρουν ή θα είναι γενετικά τροποποιημένα ώστε να προκαλούν το λεγόμενο σύνδρομο Alpha-Gal. Πρόκειται για υπαρκτή ιατρική πάθηση που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από συγκεκριμένα τσιμπούρια και προκαλεί αλλεργικές αντιδράσεις στην κατανάλωση κόκκινου κρέατος όπως βοδινό, χοιρινό και αρνί, καθώς και σε άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης.

Τα συμπτώματα μπορεί να είναι από ήπια, όπως πόνος στο στομάχι ή εξανθήματα, μέχρι εξαιρετικά σοβαρά, ακόμα και απειλητικά για τη ζωή, όπως αναφυλακτικό σοκ και δυσκολία στην αναπνοή. Οι συγγραφείς της μελέτης υποστήριξαν ότι η κατανάλωση κρέατος είναι «ηθικά λανθασμένη» λόγω της μεταχείρισης των ζώων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας κρέατος.

Μάλιστα, έγραψαν ότι το μόνο εμπόδιο σήμερα για τη μαζική εξάπλωση του συνδρόμου μέσω τσιμπουριών είναι πως δεν υπάρχει ακόμη αρκετά αποτελεσματικός τρόπος εφαρμογής σε μεγάλη κλίμακα. «Είναι εφικτό να τροποποιηθεί γενετικά η ικανότητα των τσιμπουριών να μεταδίδουν ασθένειες», ανέφεραν χαρακτηριστικά. «Αν έχουμε δίκιο, τότε σήμερα έχουμε την υποχρέωση να ερευνήσουμε και να αναπτύξουμε την ικανότητα εξάπλωσης του AGS μέσω τσιμπουριών και αύριο να προχωρήσουμε στην εφαρμογή της».

Outrage as scientists push to create ticks that spread red-meat allergies: 'Isn't this biological terrorism?' https://t.co/4YLJqcLogU — Daily Mail (@DailyMail) June 3, 2026

Η αντίδραση στα social media ήταν εκρηκτική. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν τη θεωρία «βιολογική τρομοκρατία» και ζήτησαν ακόμη και τη φυλάκιση όσων υποστηρίζουν τέτοιες ιδέες. «Η σκόπιμη μετάδοση μιας εξουθενωτικής ασθένειας στους ανθρώπους είναι έγκλημα», έγραψε χαρακτηριστικά ένας σχολιαστής. Άλλοι κατηγόρησαν τους ερευνητές ότι προσπαθούν να επιβάλουν ιδεολογικές απόψεις για τη διατροφή μέσω επικίνδυνων βιολογικών παρεμβάσεων.

Οι συγγραφείς της μελέτης πάντως ξεκαθάρισαν ότι δεν πραγματοποίησαν κανένα πείραμα και ότι το κείμενο αποτελεί καθαρά «φιλοσοφικό νοητικό πείραμα» βασισμένο σε θεωρίες ηθικής. Το Western Michigan University Homer Stryker MD School of Medicine υπερασπίστηκε επίσης τη δημοσίευση, δηλώνοντας ότι πρόκειται για ακαδημαϊκή άσκηση σκέψης και όχι για πραγματική πρόταση πολιτικής ή ιατρικής εφαρμογής. «Τα νοητικά πειράματα είναι καθιερωμένη φιλοσοφική μέθοδος που χρησιμοποιείται για να εξετάζονται οι συνέπειες ηθικών θεωριών», ανέφερε το πανεπιστήμιο σε ανακοίνωσή του.

Το σύνδρομο Alpha-Gal προκαλείται κυρίως από το λεγόμενο lone star tick, ένα είδος τσιμπουριού που συναντάται σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ από το Τέξας μέχρι τις ανατολικές ακτές. Όταν το τσιμπούρι τσιμπήσει άνθρωπο, εισάγει στον οργανισμό ένα σάκχαρο που ονομάζεται alpha-gal, με αποτέλεσμα το ανοσοποιητικό σύστημα να αναπτύσσει αλλεργική αντίδραση απέναντι στο κρέας θηλαστικών.

Σύμφωνα με τα Centers for Disease Control and Prevention, από το 2017 έως το 2022 καταγράφηκαν περίπου 90.000 ύποπτα περιστατικά AGS στις ΗΠΑ, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι έως και μισό εκατομμύριο Αμερικανοί μπορεί να πάσχουν από το σύνδρομο. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία και οι ασθενείς πρέπει να αποφεύγουν διά βίου το κόκκινο κρέας και άλλα σχετικά προϊόντα.

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο Robert Malone, γνωστός για τη συμβολή του στην ανάπτυξη της τεχνολογίας mRNA, επανέφερε θεωρίες ότι η Central Intelligence Agency είχε παλαιότερα πειραματιστεί με τσιμπούρια στο πλαίσιο μυστικών βιολογικών προγραμμάτων κατά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Παράλληλα, νέα συζήτηση έχει ανοίξει και για σχέδιο που υποστηρίζεται από την Alphabet, μητρική εταιρεία της Google, για την απελευθέρωση εκατομμυρίων τροποποιημένων κουνουπιών σε Καλιφόρνια και Φλόριντα με στόχο τη μείωση πληθυσμών εντόμων που μεταφέρουν ασθένειες.

Οι επιστήμονες επιμένουν ότι πρόκειται για ασφαλή μέθοδο βιολογικού ελέγχου, ωστόσο οι αντιδράσεις για πιθανές συνέπειες στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία παραμένουν έντονες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.