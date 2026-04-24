Ένταση σημειώθηκε σήμερα στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων των ανθρακωρύχων της Doruk Madencilik, με την αστυνομία να προχωρά σε επέμβαση για την αποτροπή πορείας προς το υπουργείο Ενέργειας. Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία πείνας εδώ και ημέρες, διεκδικούν την καταβολή δεδουλευμένων και την κατοχύρωση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων.

Οι ανθρακωρύχοι που πραγματοποιούν απεργία πείνας επιχείρησαν να κινηθούν προς το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν, ακόμη και με δακρυγόνα και να αποκλείουν την πορεία τους.

Οι εργάτες, εμφανώς εξαντλημένοι από την πολυήμερη απεργία πείνας, αντέδρασαν έντονα. Έβγαλαν τα πουκάμισά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας, φώναζαν συνθήματα όπως «Θα νικήσουμε αντιστεκόμενοι» και χτυπούσαν τα κράνη τους στο έδαφος, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τον αστυνομικό αποκλεισμό.

Διακομιδή εργατών στο νοσοκομείο

Η ένταση οδήγησε ακόμη και σε λιποθυμία ορισμένων απεργών, με τρεις ανθρακωρύχους να καταρρέουν και να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο.

Το Ανεξάρτητο Συνδικάτο Εργαζομένων Μεταλλείων αντέδρασε με οργή: «ας δουν και ας ακούσουν όλοι για τη μεταχείριση που λαμβάνει ο εργαζόμενος!», τόνισε.

Αντιπαράθεση με τις Αρχές και προειδοποιήσεις για συλλήψεις

Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, οι εργάτες επιχείρησαν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό προχωρώντας προς τα οδοφράγματα, ωστόσο η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να συνεχίσουν.

Madenci alın terini almasın, holdingler servetine servet katsın diye işçiye yapılan muameleyi herkes görsün.



Bizi öldürmeye çalışıyorlar.#MadencininEliniTut #HakkımıVerDorukMadencilik pic.twitter.com/72ESAliwY7 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 24, 2026

O εκπρόσωπος του συνδικάτου Μπασαράν Ακσού προειδοποίησε ότι «δεν θα φύγουμε από την Άγκυρα μέχρι να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Τώρα είναι οι υπουργοί οι “αφέντες των σκλάβων”! Ας μας στείλουν σε ορυχεία, σε χωράφια, να σκουπίζουμε τους δρόμους, στις αγορές… Ας μας στείλουν! Δώστε μαστίγια στην αστυνομία, ας μας μαστιγώσουν κι εμάς! Ή κάντε τους κι αυτούς σκλάβους!».

YA BİZİ ÖLDÜRÜN, YA HAKKIMIZI VERİN!



Biz vatan haini değiliz, biz emekçiyiz, biz madenciyiz, biz düşman değiliz!



Tüm Ankara halkını Kurtuluş Parkı'na çağırıyoruz! #HakkımıVerDorukMadencilik pic.twitter.com/PEGY70j6Hy — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) April 24, 2026

Παράλληλα, το συνδικάτο απηύθυνε κάλεσμα ευρύτερης συμμετοχής: «Καλούμε όλη την Τουρκία να συμμετάσχει στην εξέγερση των ανθρακωρύχων!».

Τα αιτήματα των απεργών: μισθοί, αποζημιώσεις και εργασιακή ασφάλεια

Οι απεργοί ανθρακωρύχοι καταγγέλλουν ότι παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες, ζητούν την καταβολή των δεδουλευμένων μισθών τους, των μπόνους και των υπερωριών, την αποπληρωμή των αποζημιώσεων απόλυσης, καθώς και την αποκατάσταση των συνδικαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Επιπλέον, απαιτούν την κατάργηση της αναγκαστικής άδειας άνευ αποδοχών, τη διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία, την επαναπρόσληψη εργαζομένων που απολύθηκαν λόγω συνδικαλιστικής δράσης και την εθνικοποίηση του ορυχείου.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν επίσης ότι έχουν αντιμετωπίσει ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης τους στην Άγκυρα.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου, Γκιοκάι Τσακίρ, δήλωσε: «Μας εγκατέλειψαν ουσιαστικά εκεί για να πεθάνουμε. Δεν μας έδωσαν ούτε κουβέρτα, ούτε χαρτόνι να βάλουμε από κάτω, ούτε οτιδήποτε άλλο».

Πορεία διαμαρτυρίας και υπόβαθρο της κρίσης

Η κινητοποίηση των εργαζομένων ξεκίνησε στις 13 Απριλίου από το Εσκίσεχίρ, με πορεία 9 ημερών προς την Άγκυρα, όπου έφτασαν στις 20 Απριλίου, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους.

Το ορυχείο πέρασε στον έλεγχο του κράτους το 2016 και στη συνέχεια στην εταιρεία Γιλντιζλάρ SSS Holding το 2022, με τους εργαζόμενους να καταγγέλλουν επιδείνωση των συνθηκών και απώλεια δικαιωμάτων.