Ο πρώην πρωθυπουργός της Γαλλίας και υποψήφιος για την προεδρία, Γκαμπριέλ Ατάλ, δήλωσε ότι βρίσκεται ξανά σε σχέση με τον επικεφαλής βιομηχανίας της ΕΕ και πρώην υπουργό της κυβέρνησης Μακρόν, Στεφάν Σεζουρνέ.

Μιλώντας σε συνέντευξη στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TF1 την Κυριακή 19 Απριλίου, ο Ατάλ είπε ότι «ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά», αλλά μια σχέση που ξεκίνησε «από νεαρή ηλικία» και πέρασε από «δοκιμασίες και χωρισμούς».

Το ζευγάρι είχε σύμφωνο συμβίωσης από το 2017 έως το 2022, όταν ο Ατάλ κατείχε διάφορες υπουργικές θέσεις -μεταξύ άλλων κυβερνητικός εκπρόσωπος- ενώ ο Σεζουρνέ ήταν σύμβουλος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν πριν γίνει ευρωβουλευτής. Στη συνέχεια, χώρισαν για δύο χρόνια.

Όταν ρωτήθηκε αν ξανασυναντήθηκαν μετά την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από τον Μακρόν το 2024, ο Ατάλ απάντησε: «Ναι, ποτέ δεν σταματήσαμε να επικοινωνούμε, συνεχίσαμε να μιλάμε σαν να μην θέλαμε ο χωρισμός να γίνει οριστικός. Νιώθω εξαιρετικά τυχερός».

Ωστόσο, η ανανέωση της σχέσης τους μπορεί να δημιουργήσει πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένων των πολιτικών φιλοδοξιών του Ατάλ στη Γαλλία. Ο πρώην πρωθυπουργός, βουλευτής και ηγέτης του κόμματος Renaissance του Μακρόν, δεν έκρυψε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την προεδρία.

Ο Ατάλ ξεκινά περιοδεία στη Γαλλία και θα πραγματοποιήσει προεκλογική συγκέντρωση στο Παρίσι στα τέλη Μαΐου. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Le Point είπε ότι γνωρίζει «πώς να κυβερνήσει τη Γαλλία» και εργάζεται πάνω σε προτάσεις για την υγεία, τη συνταγματική μεταρρύθμιση και τις εργασιακές σχέσεις.

Ως Ευρωπαίος επίτροπος, ο Σεζουρνέ έχει ορκιστεί να δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα της ΕΕ και να παραμένει ανεξάρτητος από εθνικά ζητήματα. Η θητεία του διαρκεί πέρα από το 2027 και θα χρειαστεί να συνεργαστεί με τον επόμενο πρόεδρο της Γαλλίας, ο οποίος μπορεί να είναι πολιτικός αντίπαλος του Ατάλ.

Αν ο Ατάλ κέρδιζε τις εκλογές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρισκόταν σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς δεν υπάρχουν κανόνες για προσωπικές σχέσεις μεταξύ επιτρόπων και αρχηγών κρατών.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει τη νομική δυνατότητα να αποπέμψει επιτρόπους, κάτι που όμως δεν έχει κάνει ποτέ.

Το γραφείο του Σεζουρνέ αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ο Ατάλ εισέρχεται σε μια ανταγωνιστική πολιτική μάχη στη γαλλική κεντροδεξιά, απέναντι σε πολλούς υποψηφίους όπως ο Εντουάρ Φιλίπ, ο Μπρουνό Ρεταγιό, ο Ζεράλντ Νταρμανέν και άλλοι.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί στη σχέση του με τον Σεζουρνέ στο επερχόμενο βιβλίο του «Ως ελεύθερος άνθρωπος», που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη, σύμφωνα με το Politico.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η σχέση τους απασχολεί τη δημοσιότητα. Το 2024, όταν ο Σεζουρνέ διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του Ατάλ, οι συνεργάτες τους διευκρίνισαν ότι τότε δεν ήταν πλέον ζευγάρι.