Ισχυρή έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό αρκετών άλλων, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) και επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το Φέλκλινγκεν είναι μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, κοντά στα γαλλικά σύνορα.