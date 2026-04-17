Λύκος που είχε δραπετεύσει από ζωολογικό κήπο στην πόλη Ντέτζον στη Νότια Κορέα, αιχμαλωτίστηκε ξανά, έπειτα από 9 ημέρες που κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Μετά τη φυγή του, ο λύκος ηλικίας 2 ετών που ονομάζεται Νουκγκού εθεάθη αρκετές φορές και τελικά εντοπίστηκε την Πέμπτη 16 Απριλίου, κοντά σε κόμβο αυτοκινητοδρόμων σε απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων από τον ζωολογικό κήπο από τον οποίο δραπέτευσε, σύμφωνα με εργαζόμενο του ζωολογικού κήπου.

Στη συνέχεια ομάδα που διεξήγαγε τις έρευνες για το ζώο κατάφερε να αιχμαλωτίσει τον Νουκγκού στις 00:44 τοπική ώρα σήμερα (18:44 ώρα Ελλάδος χθες) με τη χρήση πιστολιού αναισθητοποίησης που χειριζόταν κτηνίατρος.

Ο λύκος μεταφέρθηκε πίσω στον ζωολογικό κήπο «O-World» και υποβάλλεται σε έλεγχο υγείας, σημείωσε ο εργαζόμενος, προσθέτοντας ότι οι ζωτικές ενδείξεις του είναι φυσιολογικές αν και οι κτηνίατροι βρήκαν και αφαίρεσαν ένα αγκίστρι από το στομάχι του.

«Ο ζωολογικός κήπος και σχετικό θεματικό πάρκο είχαν κλείσει μετά την απόδραση του λύκου και θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ξανανοίξουν», διευκρίνισε ο εργαζόμενος.

Ο δήμαρχος της Ντέτζον Λι Τζανγκ-γου εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ασφαλή επιστροφή του Νουκγκού στον ζωολογικό κήπο και ευχαρίστησε την ομάδα που διεξήγαγε τις έρευνες, ενώ δεσμεύτηκε για την «προετοιμασία μέτρων για την ευημερία των ζώων και τη δημόσια ασφάλεια στη διαδικασία αναδιοργάνωσης του ζωολογικού κήπου».

Μετά την απόδραση του Νουκγκού, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από αναρτήσεις αγωνίας για τον εντοπισμό του, ενώ σε αρκετές από αυτές παρουσιαζόταν ως «επίτιμος πρέσβης του ζωολογικού κήπου», με χρήστες να δηλώνουν πως θα σπεύσουν να τον επισκεφθούν μόλις ο χώρος επαναλειτουργήσει.

Ακόμη και ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζέ Μιουνγκ, ευχήθηκε δημοσίως για την ασφαλή επιστροφή του Νούκγκου στο σπίτι του, σύμφωνα με το BBC.

Ο Νουκγκού φαίνεται να κατάφερε να βγει έξω από τον ζωολογικό κήπο την περασμένη εβδομάδα, σκάβοντας κάτω από έναν φράχτη, σύμφωνα με δήλωση που είχε κάνει τότε αξιωματούχος του κήπου.

Δημοτικό σχολείο που βρισκόταν κοντά έκλεισε για προληπτικούς λόγους, ενώ πάνω από 100 μέλη προσωπικού έψαχναν για το ζώο, σε μια προσπάθεια κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν επίσης drones που ήταν εξοπλισμένα με συσκευές λήψης εικόνων θερμικής απεικόνισης.

Ο Νουκγκού, ο οποίος γεννήθηκε το 2024, εντάσσεται σε πρόγραμμα αποκατάστασης των κορεατικών λύκων, είδος που θεωρείται ότι έχει εξαφανιστεί από την άγρια φύση.