Περίπου οι επτά Σουδανοί στους δέκα έχουν πλέον βυθιστεί στη φτώχεια εξαιτίας του πολέμου ανάμεσα στον τακτικό στρατό και στους παραστρατιωτικούς ο οποίος αύριο θα κλείσει τρία χρόνια, με άλλα λόγια αριθμός διπλάσιος σε σύγκριση με το επίπεδο που καταγραφόταν προπολεμικά, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ανώτερο στέλεχος του ΟΗΕ.

Πριν από τον πόλεμο, που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023, «πιθανόν το 38% του πληθυσμού ζούσε στη φτώχεια», όμως πλέον «υπολογίζουμε ότι το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 70%», δήλωσε ο Λούκα Ρέντα, ο διευθυντής του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (PNUD στα γαλλικά, UNDP στα αγγλικά) στο Σουδάν, διευκρινίζοντας ότι ως ποσό αναφοράς για το όριο της φτώχειας ορίστηκε το εισόδημα 4 δολαρίων (3,4 ευρώ) την ημέρα.

Τουλάχιστον το ένα τέταρτο του πληθυσμού του Σουδάν υπολογίζεται πως ζει με εισοδήματα χαμηλότερα από δύο δολάρια (1,70 ευρώ) την ημέρα, τόνισε ο Λούκα Ρέντα.

Το PNUD δίνει σήμερα στη δημοσιότητα έκθεση για τη φτώχεια ενόψει της επετείου του πολέμου, που αύριο μπαίνει στην τέταρτη χρονιά.

Σύμφωνα με τον Λούκα Ρέντα, οι συνθήκες ζωής είναι εξαιρετικά δύσκολες σε κάποιες από τις περιοχές που έχουν υποστεί τα πιο βαριά πλήγματα από τον πόλεμο, όπως η πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, που έχει πλέον μετατραπεί στο κυριότερο μέτωπο του πολέμου, και αυτή του Βόρειου Νταρφούρ.

«Τρία χρόνια αφότου άρχισε αυτή η ένοπλη σύρραξη, δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι απλά με κρίση –παρακολουθούμε τη μεθοδική αποσάθρωση του μέλλοντος της χώρας», προειδοποίησε ο αξιωματούχος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών.

Ο πόλεμος ανάμεσα στον στρατό και τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, έχει ξεριζώσει πάνω από 11 εκατομμύρια άλλους κι έχει βυθίσει πολλές περιοχές του Σουδάν στην πείνα και στον λιμό.

Διεθνείς δωρητές θα συμμετάσχουν αύριο Τετάρτη στο Βερολίνο σε διεθνή διάσκεψη με σκοπό να ξαναρχίσουν συνομιλίες και να αντιμετωπιστεί αυτή που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα κι έχει συνταχθεί από το PNUD και το Ινστιτούτο Μελετών για την Ασφάλεια (ISS), σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι ολίσθησαν στην ακραία φτώχεια μέσα σε μόλις έναν χρόνο, το 2023, ενώ το μέσο εισόδημα κατακρημνίστηκε σε επίπεδο που είχε να καταγραφεί από το 1992.

Το ποσοστό της ακραίας φτώχειας είναι πλέον υψηλότερο απ’ ό,τι ήταν τα χρόνια του 1980, σύμφωνα με την ανάλυση.

«Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι αφηρημένοι», τόνισε ο διευθυντής του PNUD στη χώρα της Αφρικής. «Αντανακλούν οικογένειες που έχουν γίνει κομμάτια, παιδιά που δεν πάνε πλέον σχολείο, το βιός ανθρώπων που αφανίστηκε, μια ολόκληρη γενιά οι προοπτικές της οποίας χειροτέρεψαν αμείλικτα».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 21 εκατομμύρια άνθρωποι στο Σουδάν είναι αντιμέτωποι με οξεία διατροφική ανασφάλεια και τα δύο τρίτα του πληθυσμού έχουν επείγουσα ανάγκη να τους προσφερθεί βοήθεια -την ώρα που οι εχθροπραξίες μαίνονται στο Κορντοφάν (κεντρικά) και στην πολιτεία του Μπλε Νείλου (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.