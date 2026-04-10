Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, όχι μόνο στρατιωτικά αλλά και σε επίπεδο αξιών, υπογράμμισε ο Πέντρο Σάντσεθ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός κάλεσε παράλληλα την Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μεγαλύτερη τόλμη και πολιτική βούληση σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο European Pulse Forum της POLITICO στη Βαρκελώνη, τόνισε ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να περιορίζεται στην προάσπιση των συμφερόντων της, αλλά να λειτουργεί ως δύναμη σταθερότητας και ειρήνης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση των διεθνών εξελίξεων.

Όπως σημείωσε, η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο η ενίσχυση της άμυνας, αλλά και η ενδυνάμωση των αξιών της. «Η πρόκληση για την Ευρώπη δεν είναι μόνο να επανεξοπλιστεί για λόγους ασφάλειας, αλλά και να ενισχυθεί ηθικά ώστε να συμβάλει σε μια πιο σταθερή και ειρηνική παγκόσμια τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ότι σε ένα διεθνές περιβάλλον όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται λιγότερο προσηλωμένες στη λογική της πολυμέρειας, η Ευρώπη καλείται να καλύψει μέρος αυτού του κενού και να ενισχύσει τον ρόλο της ως αυτόνομος γεωπολιτικός παίκτης.

Spanish Prime Minister Pedro Sánchez today urged Europe to “dream big.” Speaking at POLITICO’s European Pulse Forum in Barcelona, he said Europe should not only defend its interests, but become the moral leader in an increasingly turbulent world.https://t.co/qmHDpFrz10 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 10, 2026

Η Ισπανία παράδειγμα ανθεκτικότητας στις ενεργειακές κρίσεις

Ο Σάντσεθ παρουσίασε την Ισπανία ως μοντέλο που συνδυάζει οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική πολιτική και πράσινη μετάβαση. Όπως ανέφερε, σχεδόν το 60% της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, γεγονός που ενίσχυσε την ανθεκτικότητά της απέναντι στις ενεργειακές κρίσεις.

Πρόταση στην ΕΕ για κοινή ευρωπαϊκή άμυνα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός επανέφερε την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας μέσω κοινών πρωτοβουλιών, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο δημιουργίας ευρωπαϊκού στρατού.

Παράλληλα, κάλεσε την ΕΕ να υιοθετήσει πιο ενιαία και σαφή εξωτερική πολιτική στάση, προτείνοντας ακόμη και την αναστολή της συμφωνίας συνεργασίας με το Ισραήλ, επικαλούμενος παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο των επιχειρήσεων σε Γάζα και Λίβανο.

«Οι πολίτες θέλουν λύσεις»

Αναφερόμενος στους Ευρωπαίους πολίτες, υποστήριξε ότι ζητούν ενεργό ρόλο από τις ηγεσίες και όχι αδράνεια, ενώ υπερασπίστηκε το ευρωπαϊκό εγχείρημα απέναντι σε ευρωσκεπτικιστικές και ακροδεξιές φωνές.

📺 TV en DIRECTO | Sánchez: "Nosotros estamos listos para avanzar en un ejército europeo común. No en diez años ni en dos, sino ya. Mañana mismo" pic.twitter.com/dnwcx7aH8k — EL PAÍS (@el_pais) April 10, 2026

Μεταναστευτικό και αντιδράσεις

Στο εσωτερικό της Ισπανίας, οι θέσεις του προκαλούν πολιτική αντιπαράθεση, κυρίως λόγω του σχεδίου νομιμοποίησης μεγάλου αριθμού μεταναστών χωρίς έγγραφα. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η οργανωμένη μετανάστευση είναι αναγκαία για την οικονομία και τη δημογραφική ισορροπία, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις.

Κάλεσμα στην ΕΕ για μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία

Κλείνοντας, ο Σάντσεθ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και φιλοδοξία.

«Η Ευρώπη διαθέτει τους πόρους, τους θεσμούς και τις αξίες. Αυτό που χρειάζεται είναι το θάρρος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη ισορροπίας ανάμεσα στην άμυνα, την κοινωνική πολιτική και το ανοιχτό εμπόριο.