Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη «τραυματίστηκαν σοβαρά» όταν ένοπλοι επιτέθηκαν την Πέμπτη 9 Απριλίου σε αγροτική περιοχή στη νοτιοδυτική Κολομβία, αντιμέτωπη με πίεση ένοπλων οργανώσεων επιδιδόμενων κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών, ανακοίνωσαν οι Αρχές.

Η Κολομβία αντιμετωπίζει το χειρότερο κύμα βίας της τελευταίας δεκαετίας, με συχνές επιθέσεις ανταρτών ή κακοποιών να τρομοκρατούν τον πληθυσμό, ειδικά σε απομονωμένες περιοχές.

«Άνδρες εφοδιασμένοι με όπλα βραχείας και μακράς εμβέλειας» κατέφθασαν με δύο οχήματα σε ιδιόκτητη έκταση κοντά στην πόλη Ποπαγιάν, στον νομό Κάουκα, κι άνοιξαν πυρ εναντίον των αθώων πολιτών, ανέφερε ο Φελίπε Ακόστα, μέλος του δημοτικού συμβουλίου, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Οι δράστες «σκότωσαν έναν άνθρωπο που βρισκόταν έξω και άλλους πέντε μέσα στην ιδιοκτησία» αυτή, πρόσθεσε.

Στην περιοχή δρουν ιδίως ομάδες διαφωνούντων της πρώην οργάνωσης ανταρτών FARC, καθώς και άλλες παράνομες οργανώσεις. Οι αρχές δεν κάνουν καμιά υπόθεση για το ποιοι ήταν οι δράστες σε αυτό το στάδιο, περιμένουν να μπορέσουν να φθάσουν στην περιοχή αστυνομικοί με υποστήριξη του στρατού.

Με αυτήν έφτασαν τις 36 οι αιματηρές επιθέσεις στην Κολομβία μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με το ινστιτούτο μελετών για την ανάπτυξη και την ειρήνη (INDEPAZ). Πρόκειται για θλιβερό ρεκόρ από το 2016, τη χρονιά που υπογράφτηκε η συμφωνία ειρήνης ανάμεσα στις πρώην FARC (Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας) και την τότε κυβέρνηση.

Ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο, ο πρώτος στη σύγχρονη ιστορία της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, ανέλαβε την εξουσία το 2022 υποσχόμενος να κλείσει ειρηνευτικές συμφωνίες με όλες τις ένοπλες παρατάξεις της χώρας, να φέρει «πλήρη ειρήνη». Αλλά, τέσσερις μήνες προτού παραδώσει την εξουσία, δεν καταγράφεται πραγματική πρόοδος ως προς αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.