Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα ανοιχτά της βόρειας Γαλλίας, κατά τη διάρκεια απόπειρας επιβίβασης σε σκάφος που θα τους μετέφερε μέσω της Μάγχης στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Το περιστατικό σημειώθηκε σε μια ακόμη επικίνδυνη προσπάθεια διέλευσης, η οποία αναδεικνύει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την περιφέρεια Πα-ντε-Καλαί, δύο άνδρες και δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν «επιχείρησαν να επιβιβαστούν σε ένα θαλάσσιο ταξί» και «τα ρεύματα, που μπορεί να είναι επικίνδυνα στην περιοχή, τους παρέσυραν». Όπως επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου, ο απολογισμός των θυμάτων παραμένει «προσωρινός».

Ένα άτομο υπέστη υποθερμία και τραυματίστηκε χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής, ενώ ακόμη 37 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπως ανέφεραν οι Αρχές. Την ίδια στιγμή, το σκάφος συνέχισε την πορεία του προς το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταφέροντας περίπου 30 άτομα.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπημένοι» για τις απώλειες ζωών, υπογραμμίζοντας πως «κάθε θάνατος στη Μάγχη αποτελεί τραγωδία και μια σκληρή υπενθύμιση των κινδύνων που προκαλούν τα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία εκμεταλλεύονται ευάλωτους ανθρώπους για κέρδος». Όπως πρόσθεσε, «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ακούραστα με τη Γαλλία και τους διεθνείς εταίρους μας για την αποτροπή αυτών των επικίνδυνων διαδρομών».

Οι επιχειρήσεις διάσωσης ξεκίνησαν με το πρώτο φως της Πέμπτης, περίπου στις 07:30 τοπική ώρα (06:30 ώρα Βρετανίας), μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στα ανοικτά του Σεντ-Ετιέν-ο-Μον, νότια της Μπουλόν-συρ-Μερ στην περιοχή Πα-ντε-Καλαί.

Ο εκπρόσωπος της περιφέρειας Πα-ντε-Καλαί, Φρανσουά-Ξαβιέ Λος, δήλωσε ότι οι τέσσερις που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν «ήδη αρκετά μακριά μέσα στη θάλασσα» όταν συνέβη το δυστύχημα.

Ο αριθμός των προσπαθειών διέλευσης έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες, λόγω των ήπιων καιρικών συνθηκών στη Μάγχη. Τα τελευταία τρία χρόνια καταγράφεται αύξηση στις διελεύσεις, με 41.472 άτομα να φτάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρά σκάφη το 2025.

Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 26 Μαρτίου 2026, συνολικά 4.441 άτομα διέσχισαν τη Μάγχη με μικρά σκάφη από τη Γαλλία. Ο αριθμός αυτός είναι μειωμένος κατά 33% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025, όταν είχαν φτάσει στο Ηνωμένο Βασίλειο 6.642 άτομα, γεγονός που ενδέχεται να σχετίζεται με τις δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες στη Μάγχη σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.

Τα κυκλώματα διακίνησης ανθρώπων έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν «θαλάσσια ταξί» ως νέα τακτική, προκειμένου να αποφεύγουν την αστυνομία. Αντί να φουσκώνουν τις λέμβους στις αμμοθίνες κοντά στις περιπολίες, οι διακινητές τις καθελκύουν από πιο απομονωμένες τοποθεσίες, συχνά σε απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων από τις κύριες παραλίες αναχώρησης.

Στη συνέχεια, κινούνται κατά μήκος της ακτογραμμής, όπως τα ταξί ή τα λεωφορεία, παραλαμβάνοντας τους πελάτες τους, οι οποίοι πλέον περιμένουν μέσα στη θάλασσα, εκτός εμβέλειας των αστυνομικών αρχών.