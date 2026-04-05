Την πρόθεση της Κίνας να διατηρήσει ανοιχτούς και ενισχυμένους τους διαύλους επικοινωνίας με τη Ρωσία επιβεβαίωσε ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών, Γουάνγκ Γι.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, υπογράμμισε την ανάγκη κοινής δράσης στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Η στρατηγική στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, η Κίνα επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η στάση αυτή των δύο υπερδυνάμεων έρχεται σε μια περίοδο έντονων διπλωματικών διεργασιών, όπου ο συντονισμός των κινήσεων τους κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμος για τις ισορροπίες στον διεθνή οργανισμό.

Στόχος η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Πέρα από τη διμερή συνεργασία, οι δύο άνδρες εστίασαν στις φλέγουσες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και του Κόλπου. Ο Γουάνγκ Γι ξεκαθάρισε στον Σεργκέι Λαβρόφ πως το Πεκίνο είναι έτοιμο να κάνει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, θεωρώντας πως η συνεργασία με τη Μόσχα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς αυτή την κατεύθυνση.