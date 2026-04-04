Ένας άνδρας γεννήθηκε θετικός στον HIV και το έμαθε μετά την κηδεία της μητέρας του, ενώ χρειάστηκε χρόνια να το συνειδητοποιήσει.

Ο 33χρονος Άντι μένει στη Βρετανία και γεννήθηκε θετικός στον ιό, με τον οποίο είχε μολυνθεί η μητέρα του.

Σε ηλικία πέντε ετών την έχασε όμως και μετά την κηδεία της, άρχισε να ρωτάει τους συγγενείς του αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, καθώς έβλεπε ότι είχε διαφορετική αντιμετώπιση.

«Πραγματικά δεν ήξερα ότι είχα HIV μέχρι που ήμουν περίπου πέντε ετών. Ξέρεις, η μαμά μου πέθανε, και μετά την κηδεία, τότε ήταν που άρχισα πραγματικά να ρωτάω τη γιαγιά μου: “Γιατί πηγαίνω συνέχεια στον γιατρό; Γιατί παίρνω αυτά τα φάρμακα;”», είπε σε τηλεοπτική εκπομπή, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Sun.

«Δεν νομίζω ότι φοβήθηκα πραγματικά, γιατί δεν νομίζω ότι το είχα καταλάβει τότε. Οπότε, για μένα ήταν κάτι φυσιολογικό», είπε, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν χρόνια για να το συνειδητοποιήσει.

Πλέον, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και ο ιός είναι σχεδόν μη ανιχνεύσιμος, ενώ εργάζεται ως stand-up κωμικός και με το χιούμορ ως όπλο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το στίγμα γύρω από τον HIV.

Μιλώντας στην The Sun για την καθημερινότητά του, δήλωσε ότι εφόσον λαμβάνει την απαραίτητη αγωγή δεν έχει προβλήματα υγείας, ωστόσο αντιμετωπίζει διακρίσεις στην καθημερινότητά του.

Ως παράδειγμα, έφερε τον τρόπο που έκανε σχέση με την 26χρονη νοσοκόμα Τζάσμιν, με την οποία είναι σε σχέση και σκέφτονται να αποκτήσουν μαζί παιδί.

Για ένα μήνα είχε κρατήσει κρυφό πως νοσεί με HIV, γιατί φοβόταν την αντίδρασή της. Λόγω του επαγγέλματός της όμως, κατανόησε την κατάστασή του και τώρα είναι «αχώριστοι», ενώ σκοπεύουν να αποκτήσουν και παιδί.

«Με τη σύγχρονη φαρμακευτική αγωγή, μπορώ να ζήσω μια απολύτως φυσιολογική ζωή. Ανιχνεύσιμο σημαίνει μη μεταδοτικό. Εφόσον η Τζάσμιν δεν μολυνθεί από τον ιό HIV, ούτε το μωρό μας θα μολυνθεί», είπε ο Άντι.