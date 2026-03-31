Μια Αμερικανίδα δημοσιογράφος απήχθη στην ιρακινή πρωτεύουσα, Βαγδάτη, και σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Ιράκ, ένας από τους υπόπτους φαίνεται να συνδέεται με παραστρατιωτική οργάνωση υποστηριζόμενη από το Ιράν.

Η Σέλλι Κίτλεσον απήχθη το βράδυ της Τρίτης, όπως μετέδωσε το Al-Monitor, στο οποίο έχει δημοσιεύσει άρθρα.

Το ιρακινό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας καταδίωξαν τους απαγωγείς, με αποτέλεσμα ένα από τα οχήματά τους να ανατραπεί και να συλληφθεί ένας ύποπτος.

Αξιωματούχος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι ένα άτομο με δεσμούς στην παραστρατιωτική οργάνωση Kataib Hezbollah, που πρόσκειται στο Ιράν, προσήχθη από τις ιρακινές αρχές.

Ο Ντάιλαν Τζόνσον, αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών για την Παγκόσμια Δημόσια Διπλωματία, επιβεβαίωσε την απαγωγή Αμερικανίδας δημοσιογράφου χωρίς να κατονομάσει τη Σέλλι Κίτλεσον. Σε ανάρτησή του στο X έγραψε: «Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε προηγουμένως εκπληρώσει την υποχρέωσή του να προειδοποιήσει το άτομο για απειλές εναντίον της και θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με το FBI για να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωσή της το συντομότερο δυνατό».

The U.S. Department of State is aware of the reported kidnapping of an American journalist in Baghdad, Iraq.



The State Department previously fulfilled our duty to warn this individual of threats against them and we will continue to coordinate with the FBI to ensure their…

Σύμφωνα με πληροφορίες, Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν επικοινωνήσει επανειλημμένα με τη δημοσιογράφο για να την προειδοποιήσουν για απειλές, ακόμη και τη Δευτέρα το βράδυ. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δήλωση προς το BBC ανέφερε: «Λόγω θεμάτων ιδιωτικότητας και άλλων παραμέτρων, δεν έχουμε κάτι επιπλέον να μοιραστούμε προς το παρόν».

Το Al-Monitor μετέδωσε ότι η απαγωγή σημειώθηκε κοντά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Βαγδάτης. Η πλατφόρμα προσθέτει ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επιβεβαιώσει ότι «είναι ενήμερο για την απαγωγή της Κίτλεσον και συνεργάζεται με την ιρακινή κυβέρνηση για την ασφαλή απελευθέρωσή της». Το Al-Monitor εξέφρασε «βαθιά ανησυχία» και κάλεσε σε «ασφαλή και άμεση απελευθέρωση» της δημοσιογράφου.

Αξιωματούχος του Ιράκ δήλωσε στο CBS ότι οι τοπικές αρχές εργάζονται «στο υψηλότερο επίπεδο» για την απελευθέρωσή της.

Ο Άλεξ Πλίτσας, επαφή της Κίτλεσον και αναλυτής εθνικής ασφάλειας σε αμερικανικό δίκτυο, ανέφερε ότι η δημοσιογράφος είχε προειδοποιηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση για συγκεκριμένη απειλή από παραστρατιωτικές ομάδες με υποστήριξη Ιράν. Η Kataib Hezbollah φέρεται να σχεδίαζε απαγωγή ή δολοφονία γυναικών δημοσιογράφων. Ο Πλίτσας δήλωσε ότι η Κίτλεσον είχε ενημερωθεί ότι το όνομά της βρισκόταν σε λίστα που κατείχε η οργάνωση, ενώ μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι είχε πληροφορηθεί για τον κίνδυνο, αν και υπήρχαν αμφιβολίες για την εγκυρότητά του.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών, μεταφρασμένη από τα αραβικά, αναφέρεται: «Οι δυνάμεις ασφαλείας ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό των δραστών, βασιζόμενες σε ακριβείς πληροφορίες και μέσω εντατικών επιχειρήσεων πεδίου, παρακολουθώντας τις κινήσεις των απαγωγέων». Προστίθεται ότι «η καταδίωξη οδήγησε στην ανατροπή ενός οχήματος των δραστών κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν». Το υπουργείο δεν κατονομάζει τον ύποπτο, αναφέροντας τους απαγωγείς ως «άγνωστα άτομα». «Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των υπολοίπων δραστών συνεχίζονται, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απελευθέρωση της απαγωγείσας γυναίκας και να ληφθούν τα νόμιμα μέτρα εναντίον όλων των εμπλεκομένων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

تعلن وزارة الداخلية، انه في مساء هذا اليوم تعرّضت صحفية أجنبية إلى حادث اختطاف من قبل مجهولينhttps://t.co/2rRqBpVTYO pic.twitter.com/u34xoSAyvC — وزارة الداخلية العراقية (@socialmoigoviq) March 31, 2026

Η Κίτλεσον, που ζει στη Ρώμη, έχει καλύψει συγκρούσεις σε Αφγανιστάν, Ιράκ και Συρία και έχει συνεργαστεί με πλήθος εκδοτικών οργανισμών, σύμφωνα με το προφίλ της στα social media.

Πηγές δήλωσαν στο CBS ότι το FBI, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Delta Force και η ιρακινή Υπηρεσία Αντιτρομοκρατίας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία για την υπόθεση.

Η Βαγδάτη υπήρξε παλαιότερα γνωστή για απαγωγές, ωστόσο τα περιστατικά έχουν μειωθεί καθώς η ασφάλεια στο Ιράκ έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.