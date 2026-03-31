Με «καζάνι που βράζει» μοιάζει η Μέση Ανατολή. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που βλέπουν το «φως» της δημοσιότητας εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη 31/3 στην Τεχεράνη και την Ιερουσαλήμ.

Σφοδρές είναι οι εκρήξεις που ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, όπου καταγράφονται διακοπές της ηλεκτροδότησης, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσε τις πρώτες πρωινές τουλάχιστον δέκα εκρήξεις στους αιθέρες της Ιερουσαλήμ, αφού οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αναχαιτίσει πυραύλους που εκτόξευσε εναντίον της χώρας το Ιράν.

«Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν προς την κατεύθυνση της επικράτειας του κράτους του Ισραήλ. Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για την αναχαίτιση της απειλής», ανέφερε ανακοινωθέν τους περί τις 05:30 μέσω Telegram, προτού ο συναγερμός αρθεί ένα τέταρτο αργότερα.

Η ιρανική κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB μετέδωσε από την πλευρά της ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του Ισραήλ.