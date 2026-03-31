Η Hellmann’s δίνει επιτέλους απάντηση σε ένα από τα πιο γνωστά ερωτήματα του διαδικτύου: μπορεί η μαγιονέζα να θεωρηθεί μουσικό όργανο;

Το ερώτημα είχε τεθεί πριν από περίπου 25 χρόνια από τον Πάτρικ, τον αγαπημένο χαρακτήρα του «Μπομπ Σφουγγαράκη», και πλέον φαίνεται πως υπάρχει επιστημονική απάντηση.

Η γνωστή εταιρεία συνεργάστηκε με τη Δρ. Ρέιτσελ Ντέρκιν, επικεφαλής του τομέα Global Music Technologies στο Πανεπιστήμιο Northumbria, καθώς και με την ερευνητική της ομάδα, προκειμένου να εξετάσουν αν, με επιστημονικά κριτήρια, η μαγιονέζα μπορεί να χαρακτηριστεί μουσικό όργανο.

Το αποτέλεσμα της μελέτης παρουσίασε η New York Post, έρχεται να επιβεβαιώσει ένα διαδεδομένο διαδικτυακό meme: ναι, η μαγιονέζα μπορεί να λειτουργήσει ως μουσικό όργανο.

«Η μουσική εξελίσσεται μέσα από τον πειραματισμό. Όταν εξετάζεις τις βασικές αρχές παραγωγής ήχου, αντιλαμβάνεσαι ότι οι δυνατότητες για χρήση μη συμβατικών υλικών είναι απεριόριστες», δήλωσε η Ντέρκιν.

Όπως εξήγησε, η διερεύνηση τέτοιων περιπτώσεων δεν αφορά μόνο τη διασκέδαση, αλλά ανοίγει τον δρόμο για πιο δημιουργική σκέψη γύρω από το τι μπορεί να θεωρηθεί μουσική.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, η οργανολογία —ο επιστημονικός κλάδος που μελετά τα μουσικά όργανα— δεν περιορίζει τον ορισμό μόνο σε αντικείμενα που έχουν κατασκευαστεί ειδικά για μουσική χρήση. Το βασικό κριτήριο είναι αν ένα αντικείμενο μπορεί να παράγει ή να τροποποιεί ήχο με ελεγχόμενο και σκόπιμο τρόπο.

«Η μαγιονέζα μπορεί», σημειώνουν οι ειδικοί, υπογραμμίζοντας ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια αξιολόγησης.

Μάλιστα, η συμπεριφορά της διαφέρει ανάλογα με τη μορφή της —είτε βρίσκεται σε βάζο, είτε σε συσκευασία squeeze, είτε εκτός δοχείου— γεγονός που της επιτρέπει να εντάσσεται σε διαφορετικές κατηγορίες του διεθνούς συστήματος ταξινόμησης μουσικών οργάνων Hornbostel-Sachs.

Η επιστημονική ανάλυση έδειξε επίσης ότι η μαγιονέζα διαθέτει μετρήσιμες ακουστικές ιδιότητες, οι οποίες σχετίζονται με τη σύστασή της ως γαλάκτωμα. «Οι ήχοι που παράγει δεν είναι τυχαίοι, αλλά καθορίζονται από τη δομή της», αναφέρεται στη μελέτη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η χρήση της για παραγωγή ήχου επηρεάζει και τη φυσική της κατάσταση, στοιχείο που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των μουσικών οργάνων.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι η διάκριση ανάμεσα σε ένα απλό αντικείμενο και ένα μουσικό όργανο εξαρτάται από τη χρήση, την πρόθεση και το πλαίσιο. Όταν η μαγιονέζα χρησιμοποιείται συνειδητά για να παράγει ήχο —είτε χτυπώντας, πιέζοντας ή ρίχνοντάς την— «παύει να είναι απλώς ένα καρύκευμα και γίνεται όργανο».

Για να αναδείξει τα ευρήματα, η Hellmann’s συνεργάστηκε με τον δημιουργό μουσικού περιεχομένου Άντι Άρθουρ Σμιθ, ο οποίος συνέθεσε ένα κομμάτι βασισμένο αποκλειστικά σε ήχους που προέρχονται από μαγιονέζα, με τίτλο «Mayonnaise Is an Instrument».

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που καθημερινά αντικείμενα εντάσσονται στη μουσική δημιουργία, υπενθυμίζοντας παραδείγματα όπως η γραφομηχανή του Έρικ Σατί ή το «prepared piano» του Τζον Κέιτζ.

«Κάθε ένα από αυτά θεωρήθηκε αρχικά απίθανο. Σήμερα αποτελεί μέρος της μουσικής ιστορίας. Η μαγιονέζα ανήκει σε αυτή την παράδοση», καταλήγει η μελέτη.