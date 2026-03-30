Ένα αεροσκάφος της Delta Airlines αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει έκτακτη προσγείωση στη Βραζιλία αργά το βράδυ της Κυριακής, μετά από μηχανική βλάβη στον κινητήρα που προκάλεσε την εκτόξευση φλογών και σπινθήρων.



Η πτήση DL104, με προορισμό την Ατλάντα και συνολικά 272 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος, παρουσίασε πρόβλημα στον αριστερό κινητήρα κατά τη διάρκεια της απογείωσης από το διεθνές αεροδρόμιο Γκουαρούλιος του Σάο Πάολο.



Συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τη στιγμή που οι σπινθήρες έβγαιναν κάτω από το φτερό, ακριβώς την ώρα που οι τροχοί του αεροπλάνου αποκολλώνταν από τον διάδρομο προσαπογείωσης.

🚨 DRAMATIC FOOTAGE: A passenger aboard Delta flight DL104 captured video of the aircraft’s left engine failing and catching fire shortly after takeoff from São Paulo Airport. The flight, which was en route to Atlanta, was forced to turn back and landed safely at GRU.



🎥:… pic.twitter.com/9r09VKxIhg — Breaking911 (@Breaking911) March 30, 2026

Η αεροπορική εταιρεία απέδωσε το περιστατικό σε μηχανικό πρόβλημα, διευκρινίζοντας πως το Airbus A330-300 προσγειώθηκε με ασφάλεια και το υποδέχθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης του αεροδρομίου, ενώ οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στον τερματικό σταθμό.



Σε ανακοίνωσή του, εκπρόσωπος της εταιρείας ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητά τους. Ευτυχώς, από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post.