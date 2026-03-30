Ο κωμικός, Άλεξ Ντουόνγκ, πίστευε μέχρι τέλους ότι θα καταφέρει να νικήσει τον καρκίνο, όπως δείχνει και το τελευταίο του σπαραξικάρδιο μήνυμα στα social media, λίγες μόλις εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών.

Ο Ντουόνγκ έδινε για έναν χρόνο μάχη με το σπάνιο και επιθετικό είδος καρκίνου των μαλακών ιστών, το αλβεολικό ραβδομυοσάρκωμα. Στις 28 Ιανουαρίου έκανε την τελευταία του ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο οποίο φίλος του καλούσε το κοινό να τον στηρίξει, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.

Στο βίντεο, ο φίλος του αποκάλυπτε ότι, ενώ η πορεία της ασθένειας έδειχνε να εξελίσσεται θετικά, ο Ντουόνγκ υπέστη κρίση και οι γιατροί εντόπισαν νέο πρόβλημα στη σπονδυλική του στήλη. Ο ίδιος απάντησε με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Θα βγω από εδώ περπατώντας», δείχνοντας την πίστη και την αισιοδοξία του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Λίγες ημέρες πριν τον θάνατό του, η φίλη του, Χίλαρι Στιλ, ενημέρωσε μέσω GoFundMe ότι η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία, καθώς υπέστη σηπτικό σοκ, μια σοβαρή και απειλητική για τη ζωή λοίμωξη. «Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Όλα άλλαξαν τόσο γρήγορα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Την επόμενη ημέρα ανακοινώθηκε ο θάνατός του, με την ίδια να σημειώνει ότι ήταν «ήρεμος» και «ευτυχώς χωρίς πόνο». Συγκλονιστική ήταν και η αποκάλυψη ότι πρόλαβε να αποχαιρετήσει την πεντάχρονη κόρη του, Έβερεστ, την οποία, όπως είπε, λάτρευε από την πρώτη στιγμή.

Ο Ντουόνγκ αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Κριστίνα, και τη μικρή τους κόρη, ενώ φίλοι και συνάδελφοί του από τον χώρο της κωμωδίας στάθηκαν στο πλευρό του καθ’ όλη τη διάρκεια της μάχης του. Μάλιστα, τον Αύγουστο του 2025 είχε διοργανωθεί στο Λος Άντζελες μια ειδική παράσταση στήριξης για τον ίδιο, με τη συμμετοχή γνωστών κωμικών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε τονίσει τη δύναμη της αλληλεγγύης στον χώρο της κωμωδίας, λέγοντας πως «οι κωμικοί στηρίζουν πάντα ο ένας τον άλλον, ειδικά όταν τα πράγματα είναι δύσκολα».

Η ιστορία του Άλεξ Ντουόνγκ συγκινεί, καθώς μέχρι το τέλος διατήρησε την ελπίδα και την αξιοπρέπειά του απέναντι σε μια σκληρή μάχη, σύμφωνα με το δημοσίευμα του pagesix.