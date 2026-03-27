Ένας νεαρός οδηγείται σε ποινική δίωξη καθώς φέρεται να τοποθέτησε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε στρατιωτική βάση της νοτιοανατολικής Φλόριντα, όπου βρίσκεται το κεντρικό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), ανακοίνωσαν χθες οι αμερικανικές αρχές.

Ο ύποπτος «βρίσκεται στην Κίνα», ενώ αδελφή του, που βαραίνουν υποψίες πως τον βοήθησε να αποδράσει, συνελήφθη, ανέφερε μέσω X ο Κας Πατέλ, ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI).

🚨 An IED was placed at MacDill Air Force Base – home to CENTCOM and U.S. Special Operations Command.



A brother and sister have now been indicted. One is in custody for accessory and evidence tampering and the primary suspect is charged with explosives offenses and is currently… pic.twitter.com/am6YWbgZCt — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 26, 2026

Ο νεαρός, ο Άλεν Τζενγκ, κατηγορείται πως αποπειράθηκε τη 10η Μαρτίου να προκαλέσει ζημιά σε χώρο υποδοχής επισκεπτών της αεροπορικής βάσης ΜακΝτιλ, κοντά στην Τάμπα, στη Φλόριντα, με βάση το κατηγορητήριο που συντάχθηκε προχθές Τετάρτη και δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη.

Ο Άλεν Τζενγκ είναι πλέον αντιμέτωπος με κατηγορίες περί απόπειρας καταστροφής κρατικής περιουσίας, παράνομη κατασκευή και κατοχή εκρηκτικού μηχανισμού, διευκρίνισε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Το βράδυ της 10ης Μαρτίου αποπειράθηκε, μάταια, να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό σε κέντρο υποδοχής επισκεπτών της βάσης, εξήγησε.

Ο μηχανισμός εντοπίστηκε και εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις επιβολής της τάξης, πρόσθεσε το υπουργείο.

Οι αμερικανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη 16η Μαρτίου τον εντοπισμό «ύποπτου δέματος» κοντά στην είσοδο της βάσης, που οδήγησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στην περιοχή από την αστυνομία.

Η αδελφή του υπόπτου, η Αν Μέρι Τζενγκ, 27 ετών, κατηγορείται πως τον βοήθησε να ξεφύγει από τις αρχές και να ξεφορτωθεί όχημα με το οποίο πήγε να τοποθετήσει στη βάση τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Συνελήφθη προχθές και ακροαματική διαδικασία στην οποία θα κριθεί αν θα παραμείνει προφυλακισμένη ορίστηκε για την Τρίτη 31η Μαρτίου.

Ο Άλεν Τζενγκ αντιμετωπίζει αν καταδικαστεί ποινή κάθειρξης 40 ετών και η αδελφή του Αν Μέρι Τζενγκ ποινή κάθειρξης 30 ετών.

Η βάση ΜακΝτιλ είναι έδρα της CENTCOM, η οποία διευθύνει τον πόλεμο σε εξέλιξη εναντίον του Ιράν, τον οποίο εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 28η Φεβρουαρίου.