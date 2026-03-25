Εκατοντάδες δημοσιογράφοι του κύριου δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Αυστραλίας απεργούν σήμερα ζητώντας εγγυήσεις που θα αποτρέψουν απώλειες θέσεων εργασίας λόγω της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), καθώς και καλύτερους μισθούς.

Η Australian Broadcasting Corporation (ABC), που διαχειρίζεται τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό δίκτυο καθώς και ιστότοπο, αναγκάζεται να αντικαταστήσει την απευθείας μετάδοση προγραμμάτων με ήδη ηχογραφημένες και μαγνητοσκοπημένες εκπομπές, καθώς περισσότεροι από 2.000 δημοσιογράφοι εξήγγειλαν 24ωρη απεργία, την πρώτη τέτοια κινητοποίηση εδώ και 20 χρόνια.

«Τα μέλη του προσωπικού του ABC δεν θέλουν να απεργήσουν, θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ένωση Συμμαχία Μέσων Ενημέρωσης, Ψυχαγωγία και Τεχνών (MEAA).

«Θέλουν δίκαιη αμοιβή, εξασφαλισμένη εργασία και διασφαλίσεις σε ό,τι αφορά τη χρήση τεχνολογιών όπως η ΑΙ για την προστασία της δημοσιογραφικής ακεραιότητας και της εμπιστοσύνης» της κοινής γνώμης, σημείωσε ο συνδικαλιστικός φορέας.

Τα μέλη της ένωσης είχαν ήδη απορρίψει τον Μάρτιο πρόταση για τους μισθούς που, όπως είπαν, δεν αντιστάθμιζε την αύξηση του πληθωρισμού.

Η μείωση των διαφημιστικών εσόδων και η εξάπλωση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν οδηγήσει σε κύματα περικοπών θέσεων εργασίας στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης.