Ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ για την Κύπρο, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος Γιόχανες Χαν, παραιτήθηκε επικαλούμενος άλλες υποχρεώσεις, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή.

«Η Επιτροπή σέβεται την απόφαση του κ. Χαν και τον ευχαριστεί για την πολύτιμη συμβολή του στη διαδικασία επίλυσης κατά το τελευταίο έτος», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Ματσέι Μπερεστέτσκι, προσθέτοντας ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα εν ευθέτω χρόνω».

Ο Αυστριακός Χαν, ο οποίος διετέλεσε επίτροπος τόσο υπό τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ όσο και υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διορίστηκε στη θέση αυτή τον Μάιο του 2025 με σκοπό να συμβάλει στις συζητήσεις για την επανένωση, σε συνεργασία με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελ Χολγκίν Κουέγιαρ.

Τον Ιανουάριο, ο Χαν ανέλαβε τη θέση του προέδρου του γενικού συμβουλίου της Αυστριακής Εθνικής Τράπεζας για πενταετή θητεία.

Ο κυπριακός κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμβιώτης δήλωσε ότι η Επιτροπή «έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα με στόχο τον διορισμό νέου απεσταλμένου… στο άμεσο μέλλον». Πρόσθεσε ότι ο Χαν είχε αποστείλει επιστολή στον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη για να τον ενημερώσει σχετικά με την απόφασή του.

Η Κύπρος ασκεί επί του παρόντος την εξάμηνη εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.