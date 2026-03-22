Ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ είναι ο νικητής της ψηφοφορίας των δημοτικών εκλογών στο Παρίσι, εξασφαλίζοντας 50% έως 53% των ψήφων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα τριών exit poll, απέναντι στην υποψήφια της δεξιάς και υπουργό των κυβερνήσεων Σαρκοζί και Μακρόν, Ρασιντά Ντατί, που έπεται με 37% έως 40% των ψήφων.

«Το Παρίσι θα είναι η καρδιά της αντίστασης» στην ένωση της δεξιάς και της άκρας δεξιάς, δήλωσε ο νεοεκλεγείς δήμαρχος του Παρισιού, ο σοσιαλιστής Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, πριν διασχίσει με ποδήλατο τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας κατευθυνόμενος προς το Δημαρχείο.

Η αριστερά διατήρησε τη Μασσαλία, δεύτερη σε μέγεθος πόλη της Γαλλίας, απέναντι στον υποψήφιο του Εθνικού Συναγερμού, σύμφωνα με τα exit poll.

Ο απερχόμενος δήμαρχος της Μασσαλίας, Μπενουά Παγιάν, αναμένεται να λάβει 53% έως 55,2% των ψήφων έναντι του ακροδεξιού υποψηφίου, Φρανκ Αλιζιό, που έπεται με 39,1% έως 41,5% των ψήφων.

Ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν, Εντουάρ Φιλίπ, επανεξελέγη δήμαρχος της Χάβρης εξασφαλίζοντας ποσοστό 47%.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός απέτυχε να κερδίσει την πόλη της Τουλόν, που αποτελούσε, μαζί με τη Μασσαλία, έναν από τους κύριους στόχους του στις δημοτικές εκλογές.

Η βουλευτής του Εθνικού Συναγερμού, Λορ Λαβαλέτ (46,5%), ηττήθηκε στην Τουλόν από την υποψήφια της δεξιάς, Ζοζέ Μασί, που εξασφάλισε το 53,5% των ψήφων, σύμφωνα με exit poll του Elabe.

Στη Νίκαια, νικητής των δημοτικών εκλογών είναι ο σύμμαχος του Εθνικού Συναγερμού, Ερίκ Σιοτί, με το 45%, έναντι του υποψηφίου της δεξιάς που εξασφάλισε το 39,5% και της συμμαχίας της αριστεράς που ακολούθησε με το 15,5%.

Όλοι δηλώνουν… ικανοποιημένοι

Με την αποχή να κινείται στο υψηλό επίπεδο του 40%, πραγματοποιήθηκε σήμερα ο δεύτερος γύρος των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία, τα αποτελέσματα των οποίων έδωσαν λίγο-πολύ το δικαίωμα στους εκπροσώπους όλων σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων της χώρας να δηλώνουν ικανοποιημένοι.

Το Σοσιαλιστικό κόμμα δήλωσε ικανοποιημένο διότι κατάφερε να κερδίσει πολλές από τις μεγάλες πόλεις, παρά το γεγονός ότι σε αρκετές από αυτές, όπως για παράδειγμα στο Παρίσι – όπου οι πρώτες εκτιμήσεις φέρουν τον υποψήφιο του Εμανουέλ Γκρεγκουάρ να κερδίζει, δεν είχε την υποστήριξη της Ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λικ Μελανσόν.

Το κεντροδεξιό Ρεπουμπλικανικό, δήλωσε επίσης ικανοποιημένο διότι, όπως είπε εκπρόσωπός του, είναι «η πρώτη πολιτική δύναμη των δημοτικών εκλογών» κερδίζοντας έναν σημαντικό αριθμό από τους περίπου 3.500 δήμους και κοινότητες που έχει η Γαλλία.

Το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν δήλωσε ικανοποιημένο διότι εδραίωσε την παρουσία του σε έναν πολύ σημαντικό αριθμό δημοτικών συμβουλίων ενώ κέρδισε και κάποιες σημαντικές πόλεις, όπως η Νίκαια, ενώ το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, η Ανυπότακτη Γαλλία, δήλωσε και αυτό ικανοποιημένο στο βαθμό που διεύρυνε την παρουσία του στους δήμους και τις κοινότητες της Γαλλίας κερδίζοντας επίσης δημαρχίες σημαντικών πόλεων. Τέλος, την ικανοποίησή του εξέφρασε και εκπρόσωπος του κόμματος Αναγέννηση το οποίο στηρίζει τον πρόεδρο Μακρόν λέγοντας πως διπλασίασε τις δυνάμεις του στους δήμους και τις κοινότητες.