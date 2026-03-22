Τρεις θάνατοι έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου των δημοτικών εκλογών στη Γαλλία, βυθίζοντας στο πένθος την εκλογική διαδικασία της Κυριακής.

Στο Σεντ Ετιέν, ένας υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Εθνικής Συσπείρωσης (RN), υπό τον Corentin Jousserand, άφησε την τελευταία του πνοή από καρδιακή προσβολή ενώ εκτελούσε χρέη εκλογικού αντιπροσώπου. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν μία ώρα, ο άνδρας ηλικίας άνω των 80 ετών δεν κατάφερε να επανέλθει.

Το εκλογικό τμήμα παρέμεινε κλειστό για τρεις ώρες, ενώ ο επικεφαλής της παράταξης διέκοψε την περιοδεία του, δηλώνοντας συγκλονισμένος.

Νωρίτερα το πρωί, δύο ακόμη ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους την ώρα που ασκούσαν το εκλογικό τους δικαίωμα:

Μια 82χρονη γυναίκα στο Καρκασόν υπέστη αδιαθεσία λίγο πριν εισέλθει στο εκλογικό τμήμα, περίπου στις 11:30. Παρά την άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, η άτυχη γυναίκα εξέπνευσε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της.

Στο γυμναστήριο Glaisins, ένας 81χρονος άνδρας στο Ανσί κατέρρευσε από ανακοπή καρδιάς ακριβώς τη στιγμή που έριχνε το ψηφοδέλτιο στην κάλπη. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης επί τόπου, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τρία εκλογικά τμήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά για περισσότερο από μία ώρα.