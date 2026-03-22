Δύο κτίρια κατέρρευσαν στην περιοχή Φατίχ της Κωνσταντινούπολης, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές και άμεση κινητοποίηση μεγάλου αριθμού σωστικών συνεργείων.

Σε ανακοίνωση της Νομαρχίας Κωνσταντινούπολης αναφέρεται ότι το περιστατικό προκλήθηκε από έκρηξη φυσικού αερίου, η οποία οδήγησε στην κατάρρευση των δύο κτιρίων. Πέντε άτομα που βρίσκονταν κάτω από τα ερείπια, έχουν ήδη ανασυρθεί και μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Tούρκο δημοσιογράφο Σινάν Αγτσά, στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και από γειτονικές περιοχές, ενώ η αστυνομία έχει λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί σε ακτίνα 400-500 μέτρων, ενώ οι Aρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης, διερευνώντας εάν αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην έκρηξη φυσικού αερίου ή αν συνέβαλε και ενδεχόμενη κατολίσθηση.

Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής προσπάθησαν με κάθε μέσο να συνδράμουν τις δυνάμεις διάσωσης, ενώ επισημαίνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλά παλαιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια. Από την εικόνα των ερειπίων προκύπτει ότι και το συγκεκριμένο κτίριο ήταν παλαιάς κατασκευής.

Fatih’te Patlama: 2 Bina çöktü, 3 Kişi Kurtarıldı



İstanbul’un Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından bitişik nizamda… https://t.co/KPzFFktAQx pic.twitter.com/Gt68pUky0Z — İstanbul Son Dakika! (@istanbul_sondk) March 22, 2026

Ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί ενημερώθηκε για την εξέλιξη του περιστατικού από τον Νομάρχη Κωνσταντινούπολης Νταβούτ Γκιουλ, όπως έγινε γνωστό μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Νομάρχης ανέφερε ότι πέντε άτομα είχαν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια.